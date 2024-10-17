Шацьких назвав гравця збірної України, яким цікавляться у Європі

Максим Шацьких відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Максим Шацьких поділився думкою про гру одного з дебютантів збірної України у матчах Ліги Націй. За цим півзахисником уже стежать скаути інших клубів.

Шацьких високо оцінив дії на полі новачка збірної України, повідомляє "Динамоманія".

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Іван Калюжний у формі збірної України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Калюжний може перейти до іноземного клубу

Головний тренер "Пахтакора" Максим Шацьких знайомий з Іваном Калюжним ще з тих часів, коли півзахисник виступав у юнацьких командах київського "Динамо". Наставник вважає, що 26-річний дебютант збірної України зіграв на хорошому рівні, руйнував атаки суперника та допомагав організовувати контрвипади "синьо-жовтих".

"Зрозуміло, що він має обмеження. Все, що він міг дістати з себе, я думаю, він це зробив. Зараз те, що він може, він це показує. Показав хороший рівень. Я знаю, що вже приїжджали та дивилися скаути, стежили за ним у другій грі з Чехією", — розповів Шацьких.

У рамках УПЛ цього сезону Іван Калюжний зіграв вісім матчів та забив один гол.

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