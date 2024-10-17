Шацьких назвав гравця збірної України, яким цікавляться у Європі

Шацьких назвав гравця збірної України, який перейде у топклуб
Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Максим Шацьких поділився думкою про гру одного з дебютантів збірної України у матчах Ліги Націй. За цим півзахисником уже стежать скаути інших клубів.
Шацьких високо оцінив дії на полі новачка збірної України, повідомляє "Динамоманія".
Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав декількох нових футболістів на жовтневі матчі національної команди у Лізі Націй. Уболівальники найкраще оцінили дебют Івана Калюжного, який цього сезону виступає на правах оренди за ЛНЗ. Максим Шацьких прокоментував дії досвідченого півзахисника.
Калюжний може перейти до іноземного клубу
Головний тренер "Пахтакора" Максим Шацьких знайомий з Іваном Калюжним ще з тих часів, коли півзахисник виступав у юнацьких командах київського "Динамо". Наставник вважає, що 26-річний дебютант збірної України зіграв на хорошому рівні, руйнував атаки суперника та допомагав організовувати контрвипади "синьо-жовтих".
"Зрозуміло, що він має обмеження. Все, що він міг дістати з себе, я думаю, він це зробив. Зараз те, що він може, він це показує. Показав хороший рівень. Я знаю, що вже приїжджали та дивилися скаути, стежили за ним у другій грі з Чехією", — розповів Шацьких.
У рамках УПЛ цього сезону Іван Калюжний зіграв вісім матчів та забив один гол.
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