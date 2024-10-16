Суркіс відповів на запитання щодо готовності Динамо продати Михавко

Суркіс назвав зірку нинішнього Динамо, яку відмовився продавати
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про те, що одним із гравців команди цікавиться закордонний гранд. Йдеться про захисника "біло-синіх" та молодіжну збірну України Тараса Михавка.
"Динамо" відмовилося продавати Михавка, повідомляє "Український футбол".
Тарас Михавко впевнено увірвався до основного складу "Динамо" у сезоні 2023/2024. Молодий 19-річний захисник зіграв уже 13 поєдинків, у яких забив гол та зробив одну результативну передачу.
На Михавка вже є покупець
Вихованцем "Динамо" вже цікавляться закордонні клуби. Журналісти повідомляли, що португальський "Порту" пропонував за гравця десять мільйонів євро. Президент "Динамо" відповів на запитання, чи ця інформація відповідає дійсності.
Голові українського клубу поставили питання про те, чи міг відбутися трансфер Михавко до "Порту" за десять мільйонів євро. Президент "біло-синіх" лаконічно відповів "ні" та не став розвивати цю тему.
Нагадаємо, колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький збирався купити футбольний клуб із Першої ліги.
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