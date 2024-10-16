Суркіс відповів на запитання щодо готовності Динамо продати Михавко

Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про те, що одним із гравців команди цікавиться закордонний гранд. Йдеться про захисника "біло-синіх" та молодіжну збірну України Тараса Михавка.

"Динамо" відмовилося продавати Михавка, повідомляє "Український футбол".

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Тарас Михавко впевнено увірвався до основного складу "Динамо" у сезоні 2023/2024. Молодий 19-річний захисник зіграв уже 13 поєдинків, у яких забив гол та зробив одну результативну передачу.

Тарас Михавко у матчі за "Динамо". Фото: Reuters/Cathrin Mueller

На Михавка вже є покупець

Вихованцем "Динамо" вже цікавляться закордонні клуби. Журналісти повідомляли, що португальський "Порту" пропонував за гравця десять мільйонів євро. Президент "Динамо" відповів на запитання, чи ця інформація відповідає дійсності.

Тарас Михавко у збірній України. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Голові українського клубу поставили питання про те, чи міг відбутися трансфер Михавко до "Порту" за десять мільйонів євро. Президент "біло-синіх" лаконічно відповів "ні" та не став розвивати цю тему.

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