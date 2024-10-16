Ракіцький збирався купити відомий український клуб

Ярослав Ракіцький на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракіцький міг стати власником футбольного клубу. Легендарний футболіст "Шахтаря" збирався придбати ФСК "Маріуполь".

Клуб Першої ліги має серйозні фінансові проблеми, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Ярослав Ракіцький залишився без клубу після відходу з донецького "Шахтаря". Однак нещодавно футболіст міг кардинально змінити вид діяльності. Він розглядав можливість придбання українського футбольного клубу.

Ярослав Ракіцький у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба "гірників"

Чому угода не відбулася

Ярослав Ракіцький вів переговори з власником "Маріуполя", проте за підсумками цієї розмови колишній захисник "Шахтаря" передумав купувати "Маріуполь". Подробиці вирішення футболіста не розголошуються.

Тим часом відомо, що керівництвом "Маріуполя" щонайменше три місяці не платило зарплату гравцям команди. Футболісти ухвалили рішення про бойкот матчу 12 туру Першої Ліги й не вийшли на поле.

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