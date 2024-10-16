Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ракицкий хотел купить скандальный украинский клуб arrow

Ракицкий хотел купить скандальный украинский клуб

16 октября 2024 12:05
Станислав Костюк - Редактор
Ракицкий собирался купить известный украинский клуб
Ярослав Ракицкий на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий мог стать владельцем футбольного клуба. Легендарный футболист "Шахтера" собирался приобрести ФСК "Мариуполь". 

Клуб Первой лиги испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает журналист Игорь Бурбас

Читайте также:

Ярослав Ракицкий остался без клуба после ухода из донецкого "Шахтера". Однако недавно футболист мог кардинально сменить вид деятельности. Он рассматривал возможность приобретения украинского футбольного клуба. 

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба "горняков" 

Почему сделка не состоялась 

Ярослав Ракицкий вел переговоры с владельцем "Мариуполя", однако по итогам этого разговора бывший защитник "Шахтера" передумал покупать "Мариуполь". Подробности решения футболиста не разглашаются. 

Тем временем известно, что руководством "Мариуполя" как минимум три месяца не платило зарплату игрокам команды. Футболисты приняли решение о бойкоте матча 12 тура Первой Лиги и не вышли на поле. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может уже зимой присоединиться к миланскому "Интеру". 

А украинская легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала, как выглядит в элегантном обтягивающем платье. 

спорт Мариуполь Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Ярослав Ракицкий

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:49 Инструктор штурмового батальона назвал главную проблему подготовки мобилизованных

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

12:37 Выплаты на похороны погибших ветеранов в Киеве — как получить помощь

12:26 Во время визита в Германию Байден обсудит поддержку Украины, — CNN

12:22 На Одесчине представители ТЦК вытащили водителя из машины — что известно

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:19 Зеленский представил План победы — ключевые тезисы

12:05 В Харькове мужчина хотел украсть товар из магазина на 4 тыс. грн — что решил суд

12:00 В NovaPay повысили ставки по облигациям — какой доход можно получить

11:58 Помогала оккупантам наступать на Покровск — СБУ задержала агентку РФ

11:49 Собирали дань и терроризировали людей — в Одессе обезвредили банду рэкетиров

12:49 Инструктор штурмового батальона назвал главную проблему подготовки мобилизованных

12:37 Выплаты на похороны погибших ветеранов в Киеве — как получить помощь

12:26 Во время визита в Германию Байден обсудит поддержку Украины, — CNN

12:22 На Одесчине представители ТЦК вытащили водителя из машины — что известно

12:19 Зеленский представил План победы — ключевые тезисы

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:05 В Харькове мужчина хотел украсть товар из магазина на 4 тыс. грн — что решил суд

12:00 В NovaPay повысили ставки по облигациям — какой доход можно получить

11:58 Помогала оккупантам наступать на Покровск — СБУ задержала агентку РФ

11:49 Собирали дань и терроризировали людей — в Одессе обезвредили банду рэкетиров

11:41 Зарплаты учителей — Кабмин и Верховную Раду призвали отменить новые налоги

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь