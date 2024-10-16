Ракицкий собирался купить известный украинский клуб

Ярослав Ракицкий на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий мог стать владельцем футбольного клуба. Легендарный футболист "Шахтера" собирался приобрести ФСК "Мариуполь".

Клуб Первой лиги испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Ярослав Ракицкий в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба "горняков"

Почему сделка не состоялась

Ярослав Ракицкий вел переговоры с владельцем "Мариуполя", однако по итогам этого разговора бывший защитник "Шахтера" передумал покупать "Мариуполь". Подробности решения футболиста не разглашаются.

Тем временем известно, что руководством "Мариуполя" как минимум три месяца не платило зарплату игрокам команды. Футболисты приняли решение о бойкоте матча 12 тура Первой Лиги и не вышли на поле.

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