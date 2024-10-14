Игроки ФСК Мариуполь отказались играть из-за проблем с зарплатой

Футболист перед матчем. Фото: instagram.com/fscmariupol/

Футболисты команды "Мариуполь" устроили акцию протеста накануне матча чемпионата Украины. Игроки отказались выходить на поле в матче против ЮКСА.

Команда Олега Красноперов требует погасить задолженности по зарплате, сообщает Трибуна.

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Основной состав ФСК "Мариуполь" не стал играть в матче Первой лиги с ЮКСА. Причиной стала задолженность клуба перед футболистами. Несколько последних месяцев спортсменам вообще перестали платить.

Игроки на разминке. Фото: instagram.com/fscmariupol/

Детали скандала в Первой лиге

Футболисты "Мариуполя" не получают зарплату уже три месяца. У игроков была договоренность с руководством клуба о том, что часть суммы будет перечислена на счета спортсменов перед стартом поединка Первой лиги, однако этого не произошло.

Игроки украинского клуба приняли коллективное решение не играть матч и покинули пределы стадиона. Команде могут засчитать техническое поражения. По итогам девяти поединков "Мариуполь" занимает шестое место в Группе "В" Первой лиги.

Напомним, стала известна зарплата, которую бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук получает в России.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой Украины, показала кадры горячей фотосессии.

А голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в список игроков, которыми интересуется один из европейских грандов.