Филиппов рассказал, сколько зарплат Днепр-1 не выплатил футболистам

Александр Филиппов в составе "Днепра-1". Фото: instagram.com/filippov_10_/

Футбольный клуб "Днепр-1" до сих пор не рассчитался по долгам со своими бывшими игроками и персоналом. Задолженность накопилась как минимум за несколько месяцев.

Экс-форвард "Днепра-1" Александр Филиппов рассказал, сколько ему должен бывший клуб, сообщает Ukrsport.

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Украинский футбольный клуб "Днепр-1" прекратил существование из-за финансовых проблем летом 2024 года. Тренеры, игроки и персонал ушли из команды, однако почти все они продолжают ждать выплаты задолженности за несколько месяцев.

Александр Филиппов в матче против "Шахтера". Фото: instagram.com/filippov_10_/

Филиппов рассказал, сколько клуб ему должен

Бывший форвард "Днепра-1" так и не получил зарплату за несколько месяцев. Летом 31-летний футболист перешел в "Александрию", где уже стал игроком основного состава. В нынешнем сезоне Филиппов провел на поле восемь матчей, сделал одну результативную передачу и забил пять голов, причем три из них — в ворота донецкого "Шахтера".

"Днепр-1" должен пять зарплат. К сожалению, пока никакого прогресса нет. Будем надеяться, что когда-то, видимо, начнут понемногу рассчитываться", — объяснил Филиппов.

Форвард выступал за "Днепр-1" с августа 2023-го по июль 2024-го. В прошлом Филиппов сыграл 27 поединков и забил девять голов.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик столкнулся с проблемами в национальной команде.

А вратарь "сине-желтых" Анатолий Трубин заинтересовал клуб, который каждый год борется за несколько трофеев.