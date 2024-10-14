Сачко назвал главную проблему Довбика в сборной Украины

Бывшие партнеры по "Днепру-1" Алексей Гуцуляк и Артем Довбик. Фото: instagram.com/uafukraine/

Известный тренер Василий Сачко оценил готовность сборной Украины к матчу против Чехии. Наставник считает, что результат этого поединка станет определяющим для команды Сергея Реброва.

Сачко назвал футболиста, который должен помочь "сине-желтым" одержать победу, сообщает Sport.ua.

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В активе команды Сергея Реброва только три балла после такого же количества туров в Лиге Наций. В случае победы над командой Чехии украинские футболисты вернутся к борьбе за повышение в классе Лиги Наций.

Форвард Артем Довбик перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого Сачко выделил в сборной Украины

Василий Сачко не сомневается, что Артем Довбик скоро снова начнет забивать голы за национальную команду. Эксперт считает, что партнеры по сборной Украины должны чаще пасовать на футболиста итальянской "Ромы", и тогда он сможет создать больше опасных моментов в поединках. Сачко заявил, что Довбика "держат на голодном пайке" в национальной команде.

Украинский тренер не сомневается, что команда Сергея Реброва будет играть на победу в матче с Чехией. У "сине-желтых" есть все предпосылки, чтобы добиться успеха во втором туре подряд. В противном случае они могут утратить шансы на повышение в классе.

Матч Украина — Чехия пройдет в понедельник, 14 октября, в 21:45 по киевскому времени.

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