Сачко назвав головну проблему Довбика у збірній України

Колишні партнери з "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк та Артем Довбик. Фото: instagram.com/uafukraine/

Відомий тренер Василь Сачко оцінив готовність збірної України до матчу проти Чехії. Наставник вважає, що результат цього поєдинку стане визначальним для команди Сергія Реброва.

Сачко назвав футболіста, який має допомогти "синьо-жовтим" здобути перемогу, повідомляє Sport.ua.

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В активі команди Сергія Реброва лише три бали після такої кількості турів у Лізі Націй. У разі перемоги над командою Чехії українські футболісти повернуться до боротьби за підвищення у класі Ліги Націй.

Форвард Артем Довбик перед грою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого Сачко виділив у збірній України

Василь Сачко не сумнівається, що Артем Довбик незабаром знову почне забивати голи за національну команду. Експерт вважає, що партнери зі збірної України мають частіше пасувати на футболіста італійської "Роми", і тоді він зможе створити більше небезпечних моментів у поєдинках. Сачко заявив, що Довбика "тримають на голодному пайку" у національній команді.

Український тренер не сумнівається, що команда Сергія Реброва гратиме на перемогу у матчі із Чехією. У "синьо-жовтих" є всі передумови, щоб досягти успіху в другому турі поспіль. В іншому випадку вони можуть втратити шанси на підвищення у класі.

Матч Україна — Чехія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, о 21:45 за київським часом.

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