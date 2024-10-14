Філіппов розповів, скільки зарплат Дніпро-1 не виплатив футболістам

Олександр Філіппов у складі "Дніпра-1". Фото: instagram.com/filippov_10_/

Футбольний клуб "Дніпро-1" досі не розрахувався за боргами зі своїми колишніми гравцями та персоналом. Заборгованість накопичилася щонайменше за декілька місяців.

Ексфорвард "Дніпра-1" Олександр Філіппов розповів, скільки йому винен колишній клуб, повідомляє Ukrsport.

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Український футбольний клуб "Дніпро-1" припинив існування через фінансові проблеми влітку 2024 року. Тренери, гравці та персонал пішли з команди, проте майже всі вони продовжують чекати на виплату заборгованості за декілька місяців.

Олександр Філіппов у матчі проти "Шахтаря". Фото: instagram.com/filippov_10_/

Філіппов розповів, скільки клуб йому винен

Колишній форвард "Дніпра-1" так і не отримав зарплати за декілька місяців. Влітку 31-річний футболіст перейшов до "Олександрії", де вже став гравцем основного складу. Цього сезону Філіппов провів на полі вісім матчів, зробив одну результативну передачу і забив п'ять голів, причому три з них — у ворота донецького "Шахтаря".

"Дніпро-1" винен п'ять зарплат. На жаль, поки що ніякого прогресу немає. Сподіватимемося, що колись, мабуть, почнуть потроху розраховуватися", — пояснив Філіппов.

Форвард виступав за "Дніпро-1" із серпня 2023-го до липня 2024-го. У минулому Філіппов зіграв 27 поєдинків та забив дев'ять голів.

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