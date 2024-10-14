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Скандал в українському футболі — команда відмовилася виходити на поле

14 жовтня 2024 18:01
Станіслав Костюк - Редактор
Гравці ФСК Маріуполь відмовилися грати через проблеми із зарплатою
Футболіст перед матчем. Фото: instagram.com/fscmariupol/
Станіслав Костюк - Редактор

Футболісти команди "Маріуполь" влаштували акцію протесту напередодні матчу чемпіонату України. Гравці відмовилися виходити на поле у матчі проти ЮКСА.

Команда Олега Краснопьоров вимагає погасити заборгованості із зарплати, повідомляє Трибуна.

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Основний склад ФСК "Маріуполь" не став грати у матчі Першої ліги з ЮКСА. Причиною стала заборгованість клубу перед футболістами. Декілька останніх місяців спортсменам взагалі перестали платити.

ФСК Маріуполь
Гравці на розминці. Фото: instagram.com/fscmariupol/

Деталі скандалу в Першій лізі

Футболісти "Маріуполя" не одержують зарплату вже три місяці. У гравців була домовленість із керівництвом клубу про те, що частину суми буде перераховано на рахунки спортсменів перед стартом поєдинку Першої ліги, проте цього не сталося.

Гравці українського клубу ухвалили колективне рішення не грати матч та залишили межі стадіону. Команді можуть зарахувати технічну поразку. За підсумками дев'яти поєдинків "Маріуполь" посідає шосте місце у Групі "В" Першої ліги.

Нагадаємо, стала відома зарплата, яку колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук отримує у Росії.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яку називають найкрасивішою спортсменкою України, показала кадри гарячої фотосесії.

А голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку гравців, якими цікавиться один із європейських грандів.

скандал спорт футбол Маріуполь Перша ліга

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