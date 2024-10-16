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Суркис назвал звезду нынешнего Динамо, которую отказался продавать

16 октября 2024 14:42
Станислав Костюк - Редактор
Суркис ответил на вопрос о готовности Динамо продать Михавко
Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что одним из игроков команды интересуется заграничный гранд. Речь идет о защитнике "бело-синих" и молодежной сборной Украины Тарасе Михавко.

"Динамо" отказалось продавать Михавко, сообщает "Украинский футбол". 

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Тарас Михавко уверенно ворвался в основной состав "Динамо" в сезоне 2023/2024. Молодой 19-летний защитник сыграл уже 13 поединков, в которых забил гол и сделал одну результативную передачу. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко в матче за "Динамо". Фото: Reuters/Cathrin Mueller

На Михавко уже есть покупатель 

Воспитанником "Динамо" уже интересуются зарубежные клубы. Журналисты сообщали, что португальский "Порту" предлагал за игрока десять миллионов евро. Президент "Динамо" ответил на вопрос, насколько эта информация соответствует действительности. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко в сборной Украины. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главе украинского клуба задали вопрос о том, мог ли состояться трансфер Михавко в "Порту" за десять миллионов евро. Президент "бело-синих" лаконично ответил "нет" и не стал развивать эту тему. 

Напомним, бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий собирался купить футбольный клуб из Первой лиги. 

Другой футболист национальной команды может продолжить карьеру в Италии. Ильей Забарным интересуется "Интер". 

Тем временем украинская спортсменка Юлия Левченко продемонстрировала фигуру в обтягивающем платье. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Игорь Суркис Тарас Михавко

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