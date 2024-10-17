Шацких назвал игрока сборной Украины, которым интересуются в Европе

Шацких назвал игрока сборной Украины, который перейдет в топ-клуб
Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением об игре одного из дебютантов сборной Украины в матчах Лиги Наций. За этим полузащитником уже следят скауты других клубов.
Шацких высоко оценил действия на поле новичка сборной Украины, сообщает "Динамомания".
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал несколько новых футболистов на октябрьские матчи национальной команды в Лиге Наций. Болельщики лучше всего оценили дебют Ивана Калюжного, который в этом сезоне выступает на правах аренды за ЛНЗ. Максим Шацких прокомментировал действия опытного полузащитника.
Калюжный может перейти в иностранный клуб
Главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких знаком с Иваном Калюжным еще с тех времен, когда полузащитник выступал в юношеских командах киевского "Динамо". Наставник считает, что 26-летний дебютант сборной Украины сыграл на хорошем уровне, разрушал атаки соперника и помогал организовывать контрвыпады "сине-желтых".
"Понятно, что у него есть ограничения. Все, что он мог достать из себя, я думаю, он это сделал. Сейчас то, что он может, он это показывает. Показал хороший уровень. Я знаю, что уже приезжали и смотрели скауты, следили за ним во второй игре с Чехией", — рассказал Шацких.
В рамках УПЛ в этом сезоне Иван Калюжный сыграл восемь матчей и забил один гол.
Напомним, бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вел переговоры о покупке известного футбольного клуба.
А лидер обороны "Борнмута" Илья Забарный заинтересовал один из грандов итальянской Серии А.
Читайте Новини.LIVE!