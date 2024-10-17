Шацких назвал игрока сборной Украины, которым интересуются в Европе

Максим Шацких отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением об игре одного из дебютантов сборной Украины в матчах Лиги Наций. За этим полузащитником уже следят скауты других клубов.

Шацких высоко оценил действия на поле новичка сборной Украины, сообщает "Динамомания".

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Иван Калюжный в форме сборной Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Калюжный может перейти в иностранный клуб

Главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких знаком с Иваном Калюжным еще с тех времен, когда полузащитник выступал в юношеских командах киевского "Динамо". Наставник считает, что 26-летний дебютант сборной Украины сыграл на хорошем уровне, разрушал атаки соперника и помогал организовывать контрвыпады "сине-желтых".

"Понятно, что у него есть ограничения. Все, что он мог достать из себя, я думаю, он это сделал. Сейчас то, что он может, он это показывает. Показал хороший уровень. Я знаю, что уже приезжали и смотрели скауты, следили за ним во второй игре с Чехией", — рассказал Шацких.

В рамках УПЛ в этом сезоне Иван Калюжный сыграл восемь матчей и забил один гол.

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