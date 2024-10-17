Месси назвал главного претендента на Золотой мяч в 2024 году

Лионель Месси в матче за сборную Аргентины. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Лидер "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси впервые за долгие годы не попал в список претендентов на "Золотой мяч". Форварда поделился мнением о том, кто должен получить эту награду в 2024 году.

Месси не считает Винисиуса главным претендентом на "Золотой мяч", сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Лионель Месси является рекордсменом по количеству "Золотых мячей". У аргентинца восемь таких наград. Однако в 2024 году он не получит трофей, поскольку аргентинца нет в списке номинантов на ЗМ-2024.

Кому бы Месси отдал награду

Главным претендентом на награду является форвард сборной Бразилии Винисиус, который в прошлом сезоне помог мадридскому "Реалу" победить в Ла Лиге и выиграть Лигу чемпионов. Но Лионель Месси придерживается другого мнения.

"Лаутаро Мартинес достоин, чтобы получить "Золотой мяч". Он провел фантастический сезон и стал лучшим бомбардиром Кубка Америка, который Аргентина выиграла. Именно Лаутаро заслужил этот приз больше всех остальных претендентов", — заявил Месси.

Лионель Месси и Лаутаро Мартинес. Фото: Reuters/Matias Baglietto

В сезоне 2024/2025 Мартинес сыграл за итальянский "Интер" уже восемь поединков, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин будет получать регулярную игровую практику при одном важном условии.

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