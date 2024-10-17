На Арене Львов произошел скандал перед матчем Шахтера с ЛНЗ

Игроки "Шахтера" и ЛНЗ перед матчем. Фото: пресс-служба "горняков"

В украинской Премьер-лиге произошла неприятная ситуация перед матчем одного из туров с участием "Шахтера" и ЛНЗ. Инцидент случился во Львове.

Болельщиков, которые хотели поддержать пленных бойцов "Азова", не хотели пускать на стадион, сообщает Telegram-канал The Rusich Diaries.

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Болельщики на матче УПЛ. Фото: скриншот Telegram

Детали скандала

Шестого октября на "Арене Львов" стюарды не пускали на места болельщиков, которые традиционно привезли с собой трафареты и плакаты на тему "Free Azov". Охрана и работники арены запретили пронести плакаты, объясняя это тем, что фанаты могут "начать их поджигать".

Других объяснений не было, кроме того, они пропустили основной баннер "free Mariupol defenders", хотя и заставили его разворачивать и долго рассматривали. В результате болельщики опоздали к началу матча.

Команды на "Арене Львов". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Молодые болельщики ЛНЗ все же смогли сделать акцент на важную тему, без плакатов, с помощью кричалок, но настроение было испорчено. После дискуссии один работник спросил: "А вы что из Мариуполя?" По его мнению, об этой болезненной теме могут думать только жители Мариуполя.

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