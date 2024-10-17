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Скандал під час матчу УПЛ — у Львові вболівальників не пускали на стадіон

17 жовтня 2024 11:11
Станіслав Костюк - Редактор
На Арені Львів стався скандал перед матчем Шахтаря з ЛНЗ
Гравці "Шахтаря" та ЛНЗ перед матчем. Фото: пресслужба "гірників"
Станіслав Костюк - Редактор

В українській Прем'єр-лізі сталася неприємна ситуація перед матчем одного з турів за участю "Шахтаря" та ЛНЗ. Інцидент трапився у Львові.

Уболівальників, які хотіли підтримати полонених бійців "Азова", не хотіли пускати на стадіон, повідомляє Telegram-канал The Rusich Diaries.

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Вболівальники черкаського клубу ЛНЗ на кожному матчі УПЛ нагадують, що сотні захисників України з "Азова" та інших бригад досі перебувають у російському полоні. Проте фанам заборонили прохід на "Арену Львів" із плакатами, присвяченими героям України.

Уболівальники на матчі УПЛ
Вболівальники на матчі УПЛ. Фото: скриншот Telegram

Деталі скандалу

Шостого жовтня на "Арені Львів" стюарди не пускали на місця вболівальників, які традиційно привезли трафарети та плакати на тему "Free Azov". Охорона та працівники арени заборонили пронести плакати, пояснюючи це тим, що фанати можуть "почати їх підпалювати".

Інших пояснень не було, крім того, вони пропустили основний банер "free Mariupol defenders", хоч і змусили його розгортати й довго розглядали. В результаті вболівальники запізнилися на початок матчу.

Арена Львів
Команди на "Арені Львів". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Молоді вболівальники ЛНЗ все ж таки змогли зробити акцент на важливу тему, без плакатів, за допомогою кричалок, але настрій був зіпсований. Після дискусії один працівник запитав: "А що, ви з Маріуполя?" На його думку, про цю болісну тему можуть думати лише жителі Маріуполя.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний став кандидатом на перехід до італійського "Інтера".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував відмову продати Тараса Михавка до "Порту".

скандал спорт Львів футбол полк "Азов" УПЛ

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