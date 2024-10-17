На Арені Львів стався скандал перед матчем Шахтаря з ЛНЗ

Гравці "Шахтаря" та ЛНЗ перед матчем. Фото: пресслужба "гірників"

В українській Прем'єр-лізі сталася неприємна ситуація перед матчем одного з турів за участю "Шахтаря" та ЛНЗ. Інцидент трапився у Львові.

Уболівальників, які хотіли підтримати полонених бійців "Азова", не хотіли пускати на стадіон, повідомляє Telegram-канал The Rusich Diaries.

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Вболівальники на матчі УПЛ. Фото: скриншот Telegram

Деталі скандалу

Шостого жовтня на "Арені Львів" стюарди не пускали на місця вболівальників, які традиційно привезли трафарети та плакати на тему "Free Azov". Охорона та працівники арени заборонили пронести плакати, пояснюючи це тим, що фанати можуть "почати їх підпалювати".

Інших пояснень не було, крім того, вони пропустили основний банер "free Mariupol defenders", хоч і змусили його розгортати й довго розглядали. В результаті вболівальники запізнилися на початок матчу.

Команди на "Арені Львів". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Молоді вболівальники ЛНЗ все ж таки змогли зробити акцент на важливу тему, без плакатів, за допомогою кричалок, але настрій був зіпсований. Після дискусії один працівник запитав: "А що, ви з Маріуполя?" На його думку, про цю болісну тему можуть думати лише жителі Маріуполя.

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