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Лунина ждут перемены в карьере — Реал принял решение по голкиперу

17 октября 2024 12:44
Сергей Романчук - Редактор
Лунин может уйти из Реала в аренду в английский клуб
Андрей Лунин работает с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/
Сергей Романчук - Редактор

Руководство мадридского "Реала" ценит лояльность Андрея Лунина, который продлил контракт с клубом без гарантии места в основном составе. Голкипер сборной Украины получит больше игровой практики во второй половине сезона. 

Лунин может на правах аренды перейти в другой клуб, сообщает Diario AS

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Андрей Лунин останется запасным вратарем "Реала" как минимум в течение ближайших недель. Украинец сумел появиться на поле в двух поединках благодаря травме Тибо Куртуа. Один из матчей голкипер отстоял "на ноль". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Изменения в карьере Лунина 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не поменял мнение о статусе Андрея Лунина в команде. Однако украинец сможет получить больше игровой практики, если "королевский клуб" договорится об аренде футболиста. Президент "Реала" Флорентино Перес готов отпустить вратаря на полгода ради того, чтобы украинец не терял форму в запасе испанской команды. 

Главным претендентом на Лунина является английский "Манчестер Юнайтед", который готов гарантировать Андрею статус основного голкипера. Если клубы смогут договориться, "красные дьяволы" будут выплачивать игроку часть зарплаты. Однако Лунин может и остаться в "Реале", если Тибо Куртуа получит очередную травму. 

Следующий матч "Реала" запланирован на субботу, 19 октября. Мадридцы сыграют на выезде с "Сельтой" в рамках Ла Лиги. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в списке кандидатов на переход в миланский "Интер". 

А бывший футболист "сине-желтых" Ярослав Ракицкий вел переговоры о покупке клуба из Первой лиги. 

Глава "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос о том, почему отказался продать молодого игрока за 10 млн евро. 

Реал Мадрид футбол Андрей Лунин спорт Футбол трансферы

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