Лунин может уйти из Реала в аренду в английский клуб

Андрей Лунин работает с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Руководство мадридского "Реала" ценит лояльность Андрея Лунина, который продлил контракт с клубом без гарантии места в основном составе. Голкипер сборной Украины получит больше игровой практики во второй половине сезона.

Лунин может на правах аренды перейти в другой клуб, сообщает Diario AS.

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Андрей Лунин останется запасным вратарем "Реала" как минимум в течение ближайших недель. Украинец сумел появиться на поле в двух поединках благодаря травме Тибо Куртуа. Один из матчей голкипер отстоял "на ноль".

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Изменения в карьере Лунина

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не поменял мнение о статусе Андрея Лунина в команде. Однако украинец сможет получить больше игровой практики, если "королевский клуб" договорится об аренде футболиста. Президент "Реала" Флорентино Перес готов отпустить вратаря на полгода ради того, чтобы украинец не терял форму в запасе испанской команды.

Главным претендентом на Лунина является английский "Манчестер Юнайтед", который готов гарантировать Андрею статус основного голкипера. Если клубы смогут договориться, "красные дьяволы" будут выплачивать игроку часть зарплаты. Однако Лунин может и остаться в "Реале", если Тибо Куртуа получит очередную травму.

Следующий матч "Реала" запланирован на субботу, 19 октября. Мадридцы сыграют на выезде с "Сельтой" в рамках Ла Лиги.

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