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Луніна чекають зміни в кар'єрі — Реал ухвалив рішення щодо голкіпера

17 жовтня 2024 12:44
Сергій Романчук - Редактор
Лунін може піти з Реалу в оренду до англійського клубу
Андрій Лунін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво мадридського "Реала" цінує лояльність Андрія Луніна, який продовжив контракт із клубом без гарантії місця в основному складі. Голкіпер збірної України отримає більше ігрової практики у другій половині сезону.

Лунін може на правах оренди перейти до іншого клубу, повідомляє Diario AS.

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Андрій Лунін залишиться запасним воротарем "Реала" щонайменше протягом найближчих тижнів. Українець зумів з'явитися на полі у двох поєдинках завдяки травмі Тібо Куртуа. Один із матчів голкіпер відстояв "на нуль".

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Зміни у кар'єрі Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не змінив думки про статус Андрія Луніна у команді. Однак, українець зможе отримати більше ігрової практики, якщо "королівський клуб" домовиться про оренду футболіста. Президент "Реала" Флорентіно Перес готовий відпустити воротаря на пів року заради того, щоб українець не втрачав форму у запасі іспанської команди.

Головним претендентом на Луніна є англійський "Манчестер Юнайтед", яка готова гарантувати Андрію статус основного голкіпера. Якщо клуби зможуть домовитися, "червоні дияволи" виплачуватимуть гравцеві частину зарплати. Проте Лунін може й залишитися у "Реалі", якщо Тібо Куртуа отримає чергову травму.

Наступний матч "Реала" заплановано на суботу, 19 жовтня. Мадридці зіграють на виїзді із "Сельтою" в рамках Ла-Ліги.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний опинився у списку кандидатів на перехід у міланський "Інтер".

А колишній футболіст "синьо-жовтих" Ярослав Ракіцький вів переговори щодо купівлі клубу з Першої ліги.

Голова "Динамо" Ігор Суркіс відповів на запитання, чому відмовився продати молодого гравця за 10 млн євро.

Реал Мадрид футбол Андрій Лунін спорт Футбол трансфери

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