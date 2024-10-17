Лунін може піти з Реалу в оренду до англійського клубу

Луніна чекають зміни в кар'єрі — Реал ухвалив рішення щодо голкіпера
Керівництво мадридського "Реала" цінує лояльність Андрія Луніна, який продовжив контракт із клубом без гарантії місця в основному складі. Голкіпер збірної України отримає більше ігрової практики у другій половині сезону.
Лунін може на правах оренди перейти до іншого клубу, повідомляє Diario AS.
Андрій Лунін залишиться запасним воротарем "Реала" щонайменше протягом найближчих тижнів. Українець зумів з'явитися на полі у двох поєдинках завдяки травмі Тібо Куртуа. Один із матчів голкіпер відстояв "на нуль".
Зміни у кар'єрі Луніна
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не змінив думки про статус Андрія Луніна у команді. Однак, українець зможе отримати більше ігрової практики, якщо "королівський клуб" домовиться про оренду футболіста. Президент "Реала" Флорентіно Перес готовий відпустити воротаря на пів року заради того, щоб українець не втрачав форму у запасі іспанської команди.
Головним претендентом на Луніна є англійський "Манчестер Юнайтед", яка готова гарантувати Андрію статус основного голкіпера. Якщо клуби зможуть домовитися, "червоні дияволи" виплачуватимуть гравцеві частину зарплати. Проте Лунін може й залишитися у "Реалі", якщо Тібо Куртуа отримає чергову травму.
Наступний матч "Реала" заплановано на суботу, 19 жовтня. Мадридці зіграють на виїзді із "Сельтою" в рамках Ла-Ліги.
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