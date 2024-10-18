Лунін відмовився від трансферу до Атлетіко Мадрид

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Одразу два футболісти збірної України могли виступати за мадридський "Атлетіко" цього сезону. Обидва вони з різних причин відмовилися від трансферу до іспанського клубу.

Андрій Лунін міг стати основним голкіпером "Атлетіко", повідомляє El Gol Digital.

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Основний голкіпер "Атлетіко" Ян Облак залишить мадридську команду наприкінці цього сезону. Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне заздалегідь почав шукати заміну словенському воротареві. Клуб хотів запросити Андрія Луніна, проте українець відкинув цю пропозицію.

Андрій Лунін у складі збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Причина відмови Луніна

Голкіпер збірної України декілька тижнів думав над варіантом трансферу до "Атлетіко". У результаті він відмовив "матрацникам" та підписав новий довгостроковий контракт з "Реалом" без гарантії місця в основному складі.

Лунін вирішив, що не хоче цілий сезон конкурувати з Облаком в "Атлетіко". Український воротар розумів, що з тим самим успіхом може здобути шанс проявити себе в "Реалі" через чергову травму Тібо Куртуа. Цього сезону Лунін провів у складі "бланкос" два поєдинки, в одному з яких не пропустив жодного гола.

Також влітку "Атлетіко" не зумів підписати Артема Довбика, який перейшов до італійської "Роми".

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