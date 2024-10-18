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Еще один футболист сборной Украины отказался переходить в мадридский Атлетико

18 октября 2024 18:01
Станислав Костюк - Редактор
Лунин отказался от трансфера в Атлетико Мадрид
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Сразу два футболиста сборной Украины могли выступать за мадридский "Атлетико" в этом сезоне. Оба они по разным причинам отказались от трансфера в испанский клуб. 

Андрей Лунин мог стать основным голкипером "Атлетико", сообщает El Gol Digital

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Основной голкипер "Атлетико" Ян Облак покинет мадридскую команду в конце нынешнего сезона. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне заранее начал искать замену словенскому вратарю. Клуб хотел пригласить Андрея Лунина, однако украинец отверг это предложение. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Причина отказа Лунина 

Голкипер сборной Украины несколько недель думал над вариантом трансфера в "Атлетико". В итоге он отказал "матрасникам" и подписал новый долгосрочный контракт с "Реалом" без гарантии места в основном составе. 

Лунин решил, что не хочет целый сезон конкурировать с Облаком в "Атлетико". Украинский вратарь понимает, что с тем же успехом может получить шанс проявить себя в "Реале" из-за очередной травмы Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Лунин провел в составе "бланкос" два поединка, в одном из которых не пропустил ни одного гола. 

Также летом "Атлетико" не сумел подписать Артема Довбика, который перешел в итальянскую "Рому". 

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может уйти в аренду в другую команду на вторую половину нынешнего сезона. 

Лионель Месси считает, что "Золотой мяч-2024" должен получить не Винисиус, а другой футболист. 

А на матче чемпионата Украины по футболу во Львове произошел серьезный скандал из-за поведения стюардов. 

Реал Мадрид футбол Андрей Лунин спорт Футбол трансферы

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