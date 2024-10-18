Лунин отказался от трансфера в Атлетико Мадрид

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сразу два футболиста сборной Украины могли выступать за мадридский "Атлетико" в этом сезоне. Оба они по разным причинам отказались от трансфера в испанский клуб.

Андрей Лунин мог стать основным голкипером "Атлетико", сообщает El Gol Digital.

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Основной голкипер "Атлетико" Ян Облак покинет мадридскую команду в конце нынешнего сезона. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне заранее начал искать замену словенскому вратарю. Клуб хотел пригласить Андрея Лунина, однако украинец отверг это предложение.

Андрей Лунин в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Причина отказа Лунина

Голкипер сборной Украины несколько недель думал над вариантом трансфера в "Атлетико". В итоге он отказал "матрасникам" и подписал новый долгосрочный контракт с "Реалом" без гарантии места в основном составе.

Лунин решил, что не хочет целый сезон конкурировать с Облаком в "Атлетико". Украинский вратарь понимает, что с тем же успехом может получить шанс проявить себя в "Реале" из-за очередной травмы Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Лунин провел в составе "бланкос" два поединка, в одном из которых не пропустил ни одного гола.

Также летом "Атлетико" не сумел подписать Артема Довбика, который перешел в итальянскую "Рому".

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