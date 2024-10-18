Лунин отказался от трансфера в Атлетико Мадрид

Еще один футболист сборной Украины отказался переходить в мадридский Атлетико
Сразу два футболиста сборной Украины могли выступать за мадридский "Атлетико" в этом сезоне. Оба они по разным причинам отказались от трансфера в испанский клуб.
Андрей Лунин мог стать основным голкипером "Атлетико", сообщает El Gol Digital.
Основной голкипер "Атлетико" Ян Облак покинет мадридскую команду в конце нынешнего сезона. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне заранее начал искать замену словенскому вратарю. Клуб хотел пригласить Андрея Лунина, однако украинец отверг это предложение.
Причина отказа Лунина
Голкипер сборной Украины несколько недель думал над вариантом трансфера в "Атлетико". В итоге он отказал "матрасникам" и подписал новый долгосрочный контракт с "Реалом" без гарантии места в основном составе.
Лунин решил, что не хочет целый сезон конкурировать с Облаком в "Атлетико". Украинский вратарь понимает, что с тем же успехом может получить шанс проявить себя в "Реале" из-за очередной травмы Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Лунин провел в составе "бланкос" два поединка, в одном из которых не пропустил ни одного гола.
Также летом "Атлетико" не сумел подписать Артема Довбика, который перешел в итальянскую "Рому".
Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может уйти в аренду в другую команду на вторую половину нынешнего сезона.
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