Мудрик готовится перейти во французский клуб ради игровой практики

Мудрик готовится к трансферу — Челси отдаст украинца известному клубу
Руководство лондонского "Челси" собирается активно поработать на зимнем трансферном рынке. Английский клуб продаст и отдаст в аренду часть игроков, в списке оказался и вингер сборной Украины Михаил Мудрик.
Тренерский штаб "синих" не находит полузащитнику места в основном составе, сообщает Daily Mail.
Футболист сборной Украины Михаил Мудрик недавно провел за "Челси" 50-й матч, но нынешний сезон складывается неудачно для 23-летнего футболиста. У него почти нет игровой практики, а также предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в ближайшем будущем.
Новый шанс для Мудрика
Во время зимнего трансферного окна 2025 года "Челси" избавится от футболистов, на которых не рассчитывает тренерский штаб Энцо Марески. Часть игроков будет продана, остальные уйдут в аренду в другие клубы. В их числе оказался и Михаил Мудрик.
"Челси" хочет трудоустроить украинца в команду, где он будет получать стабильную игровую практику. Главным претендентом на футболиста является французский "Марсель". Тренером "Олимпика" является Роберто Де Дзерби, который уже работал с украинцем в "Шахтере". Он хочет усилить вторую команду накануне второй половины сезона и рассчитывает на Мудрика.
Также Михаила хотят арендовать английский "Ньюкасл" и итальянский "Наполи".
Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.
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