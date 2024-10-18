Мудрик готовится перейти во французский клуб ради игровой практики

Михаил Мудрик работает на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Руководство лондонского "Челси" собирается активно поработать на зимнем трансферном рынке. Английский клуб продаст и отдаст в аренду часть игроков, в списке оказался и вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

Тренерский штаб "синих" не находит полузащитнику места в основном составе, сообщает Daily Mail.

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Футболист сборной Украины Михаил Мудрик недавно провел за "Челси" 50-й матч, но нынешний сезон складывается неудачно для 23-летнего футболиста. У него почти нет игровой практики, а также предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в ближайшем будущем.

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/chelseafc/

Новый шанс для Мудрика

Во время зимнего трансферного окна 2025 года "Челси" избавится от футболистов, на которых не рассчитывает тренерский штаб Энцо Марески. Часть игроков будет продана, остальные уйдут в аренду в другие клубы. В их числе оказался и Михаил Мудрик.

"Челси" хочет трудоустроить украинца в команду, где он будет получать стабильную игровую практику. Главным претендентом на футболиста является французский "Марсель". Тренером "Олимпика" является Роберто Де Дзерби, который уже работал с украинцем в "Шахтере". Он хочет усилить вторую команду накануне второй половины сезона и рассчитывает на Мудрика.

Также Михаила хотят арендовать английский "Ньюкасл" и итальянский "Наполи".

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