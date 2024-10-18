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Мудрик готується до трансферу — Челсі віддасть українця відомому клубу

18 жовтня 2024 10:03
Сергій Романчук - Редактор
Мудрик готується перейти до французького клубу заради ігрової практики
Михайло Мудрик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво лондонського "Челсі" має намір активно попрацювати на зимовому трансферному ринку. Англійський клуб продасть та віддасть в оренду частину гравців, у списку опинився і вінгер збірної України Михайло Мудрик.

Тренерський штаб "синіх" не знаходить півзахиснику місця в основному складі, повідомляє Daily Mail.

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Футболіст збірної України Михайло Мудрик нещодавно провів за "Челсі" 50-й матч, але нинішній сезон складається невдало для 23-річного футболіста. Він майже не має ігрової практики, а також передумов для того, щоб ситуація змінилася в найближчому майбутньому.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/chelseafc/

Новий шанс для Мудрика

Під час зимового трансферного вікна 2025 року "Челсі" позбавиться футболістів, на яких не розраховує тренерський штаб Енцо Марески. Частину гравців буде продано, решта піде в оренду в інші клуби. Серед них опинився й Михайло Мудрик.

"Челсі" хоче працевлаштувати українця в команду, де він отримуватиме стабільну ігрову практику. Головним претендентом на футболіста є французький "Марсель". Тренером "Олімпіка" є Роберто Де Дзербі, який уже працював з українцем у "Шахтарі". Він хоче посилити другу команду напередодні другої половини сезону та розраховує на Мудрика.

Також Михайла хочуть орендувати англійську "Ньюкасл" та італійську "Наполі".

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може перейти до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Перед матчем чемпіонату України виник скандал через те, що уболівальників не пускали на стадіон у Львові.

Ліонель Мессі назвав футболіста, який гідний здобути "Золотий м'яч" у 2024 році.

Михайло Мудрик Челсі футбол спорт Футбол трансфери

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