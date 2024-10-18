Мудрик готується перейти до французького клубу заради ігрової практики

Михайло Мудрик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Керівництво лондонського "Челсі" має намір активно попрацювати на зимовому трансферному ринку. Англійський клуб продасть та віддасть в оренду частину гравців, у списку опинився і вінгер збірної України Михайло Мудрик.

Тренерський штаб "синіх" не знаходить півзахиснику місця в основному складі, повідомляє Daily Mail.

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Футболіст збірної України Михайло Мудрик нещодавно провів за "Челсі" 50-й матч, але нинішній сезон складається невдало для 23-річного футболіста. Він майже не має ігрової практики, а також передумов для того, щоб ситуація змінилася в найближчому майбутньому.

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/chelseafc/

Новий шанс для Мудрика

Під час зимового трансферного вікна 2025 року "Челсі" позбавиться футболістів, на яких не розраховує тренерський штаб Енцо Марески. Частину гравців буде продано, решта піде в оренду в інші клуби. Серед них опинився й Михайло Мудрик.

"Челсі" хоче працевлаштувати українця в команду, де він отримуватиме стабільну ігрову практику. Головним претендентом на футболіста є французький "Марсель". Тренером "Олімпіка" є Роберто Де Дзербі, який уже працював з українцем у "Шахтарі". Він хоче посилити другу команду напередодні другої половини сезону та розраховує на Мудрика.

Також Михайла хочуть орендувати англійську "Ньюкасл" та італійську "Наполі".

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