Реал намерен продать Лунина, несмотря на новый контракт до 2030 года

Реал избавится от Лунина и подпишет самого перспективного вратаря Испании
Несмотря на длительный новый контракт, в "Реале" хотят продать украинского голкипера Андрея Лунина. На футболиста не рассчитывают, как на будущего первого номера.
Об этом сообщил портал PlanetaRealMadrid.
Ранее у Лунина заканчивался контракт с "Реалом" в 2025-м году, но он подписал новый договор до лета 2030-го. Украинец надеется заменить в команде Тибо Куртуа.
Лунина заменит перспективный вратарь из Барселоны
По информации источника, мадридский "Реал" заинтересован в переходе 23-летнего голкипера барселонского "Эспаньола" Жоана Гарсии.
Испанский вратарь считается одним из самых перспективных в Ла Лиге. В чемпионате Гарсия сыграл в текущем сезоне против "Реала". В матче Жоан пропустил четыре мяча, но отыграл хорошую игру.
В очной игре руководство "Реала" только убедилось в том, что Гарсия в будущем может заменить Куртуа.
Однако, чтобы подписать футболиста, "Реалу" необходимо продать Лунина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна.
Помешать "Реалу" купить Гарсию может "Барселона", которая рассматривает футболиста на замену Марку Тер Штегену. Преимущество каталонцев в том, что вратарю не придется переезжать в другой город.
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