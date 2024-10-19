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Реал избавится от Лунина и подпишет самого перспективного вратаря Испании

19 октября 2024 12:35
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал намерен продать Лунина, несмотря на новый контракт до 2030 года
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Несмотря на длительный новый контракт, в "Реале" хотят продать украинского голкипера Андрея Лунина. На футболиста не рассчитывают, как на будущего первого номера.

Об этом сообщил портал PlanetaRealMadrid.

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Ранее у Лунина заканчивался контракт с "Реалом" в 2025-м году, но он подписал новый договор до лета  2030-го. Украинец надеется заменить в команде Тибо Куртуа.

Жоан Гарсия
Жоан Гарсия. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Лунина заменит перспективный вратарь из Барселоны

По информации источника, мадридский "Реал" заинтересован в переходе 23-летнего голкипера барселонского "Эспаньола" Жоана Гарсии.

Испанский вратарь считается одним из самых перспективных в Ла Лиге. В чемпионате Гарсия сыграл в текущем сезоне против "Реала". В матче Жоан пропустил четыре мяча, но отыграл хорошую игру.

В очной игре руководство "Реала" только убедилось в том, что Гарсия в будущем может заменить Куртуа.

Тибо Куртуа поддержал Андрея Лунина
Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Однако, чтобы подписать футболиста, "Реалу" необходимо продать Лунина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна.

Помешать "Реалу" купить Гарсию может "Барселона", которая рассматривает футболиста на замену Марку Тер Штегену. Преимущество каталонцев в том, что вратарю не придется переезжать в другой город.

Напомним, ранее лидер "Интер" Майами Лионель Месси рассказал, кто должен выиграть следующий Золотой мяч.

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик планирует перейти во французский "Марсель".

украинские легионеры (футбол) Реал Мадрид Эспаньол футбол Андрей Лунин Барселона

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