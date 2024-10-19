Реал намерен продать Лунина, несмотря на новый контракт до 2030 года

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Несмотря на длительный новый контракт, в "Реале" хотят продать украинского голкипера Андрея Лунина. На футболиста не рассчитывают, как на будущего первого номера.

Об этом сообщил портал PlanetaRealMadrid.

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Ранее у Лунина заканчивался контракт с "Реалом" в 2025-м году, но он подписал новый договор до лета 2030-го. Украинец надеется заменить в команде Тибо Куртуа.

Жоан Гарсия. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Лунина заменит перспективный вратарь из Барселоны

По информации источника, мадридский "Реал" заинтересован в переходе 23-летнего голкипера барселонского "Эспаньола" Жоана Гарсии.

Испанский вратарь считается одним из самых перспективных в Ла Лиге. В чемпионате Гарсия сыграл в текущем сезоне против "Реала". В матче Жоан пропустил четыре мяча, но отыграл хорошую игру.

В очной игре руководство "Реала" только убедилось в том, что Гарсия в будущем может заменить Куртуа.

Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Однако, чтобы подписать футболиста, "Реалу" необходимо продать Лунина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна.

Помешать "Реалу" купить Гарсию может "Барселона", которая рассматривает футболиста на замену Марку Тер Штегену. Преимущество каталонцев в том, что вратарю не придется переезжать в другой город.

Напомним, ранее лидер "Интер" Майами Лионель Месси рассказал, кто должен выиграть следующий Золотой мяч.

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