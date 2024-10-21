Шахтер нашел замену Пушичу, который может быть уволен

Марино Пушич во время матча "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич должен улучшить результаты команды в ближайшие месяцы. В противном случае руководство клуба найдет замену наставнику.

Матчи с "Арсеналом" и "Динамо" станут определяющими для "Шахтера" в этом сезоне, сообщает index.hr.

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Действующие чемпионы Украины неудачно начали сезон 2024/2025. После девяти сыгранных матчей "горняки" занимают только четвертое место в турнирной таблице и отстают от "Динамо" на шесть баллов.

Игроки перед стартом поединка. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В Лиге чемпионов дела "Шахтера" обстоят еще хуже. Украинская команда успела провести только два поединка, в которых набрала один балл и не сумела забить ни одного гола. Такие результаты могут привести к смене наставника команды.

Кем могут заменить Пушича

Руководство "горняков" публично заявляет о доверии главному тренеру команды. Однако если "горняки" не сумеют улучшить результаты, может встать вопрос о замене наставника. Марино Пушич должен повлиять на результаты "Шахтера" до конца года.

В донецком клубе надеются увидеть прогресс в игре "горняков" уже на этой неделе. "Шахтер" встретится с "Арсеналом" в Лиге чемпионов и сыграет с "Динамо" в УПЛ.

Главным претендентом на замену Марино Пушича является бывший кандидат на пост наставника "Ювентуса" Игор Тудор.

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