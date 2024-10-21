Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Пушич может уйти из Шахтера в конце года — что известно arrow

Пушич может уйти из Шахтера в конце года — что известно

21 октября 2024 08:57
Сергей Романчук - Редактор
Шахтер нашел замену Пушичу, который может быть уволен
Марино Пушич во время матча "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"
Сергей Романчук - Редактор

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич должен улучшить результаты команды в ближайшие месяцы. В противном случае руководство клуба найдет замену наставнику. 

Матчи с "Арсеналом" и "Динамо" станут определяющими для "Шахтера" в этом сезоне, сообщает index.hr

Читайте также:

Действующие чемпионы Украины неудачно начали сезон 2024/2025. После девяти сыгранных матчей "горняки" занимают только четвертое место в турнирной таблице и отстают от "Динамо" на шесть баллов. 

Шахтер Донецк
Игроки перед стартом поединка. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В Лиге чемпионов дела "Шахтера" обстоят еще хуже. Украинская команда успела провести только два поединка, в которых набрала один балл и не сумела забить ни одного гола. Такие результаты могут привести к смене наставника команды. 

Кем могут заменить Пушича

Руководство "горняков" публично заявляет о доверии главному тренеру команды. Однако если "горняки" не сумеют улучшить результаты, может встать вопрос о замене наставника. Марино Пушич должен повлиять на результаты "Шахтера" до конца года. 

В донецком клубе надеются увидеть прогресс в игре "горняков" уже на этой неделе. "Шахтер" встретится с "Арсеналом" в Лиге чемпионов и сыграет с "Динамо" в УПЛ. 

Главным претендентом на замену Марино Пушича является бывший кандидат на пост наставника "Ювентуса" Игор Тудор. 

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих приняла участие в очень необычной фотосессии. 

А прыгунья в длину Марина Бех-Романчук во время подготовки к новому сезону попробовала сменить вид деятельности. 

Мадридский "Реал" может продать украинца Андрея Лунина даже несмотря на то, что недавно голкипер продлил контракт с клубом. 

футбол тренер ФК Шахтер спорт Марино Пушич

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:49 В России ликвидировали пилота, причастного к обстрелам украинских городов, — ГУР

09:49 Предотвратили катастрофу — в Одессе на улице оставили 15 кг ртути

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

09:32 Одесситы до вечера будут без света — адреса

09:13 Украинцы получат третью платежку за газ — что нужно знать

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

09:13 В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

09:03 Последствия атаки на Одесчину — куда попали

09:03 Почти 50 атак — в Генштабе назвали направления, которые больше всего штурмует РФ

09:00 Взрывы в Сумской области — в ОВА сообщили, какой район остался без света

08:47 Льготы на оплату услуг ЖКХ — кто имеет право на 75% в 2024 году

09:49 В России ликвидировали пилота, причастного к обстрелам украинских городов, — ГУР

09:49 Предотвратили катастрофу — в Одессе на улице оставили 15 кг ртути

09:32 Одесситы до вечера будут без света — адреса

09:13 Украинцы получат третью платежку за газ — что нужно знать

09:13 В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

09:03 Последствия атаки на Одесчину — куда попали

09:03 Почти 50 атак — в Генштабе назвали направления, которые больше всего штурмует РФ

09:00 Взрывы в Сумской области — в ОВА сообщили, какой район остался без света

08:47 Льготы на оплату услуг ЖКХ — кто имеет право на 75% в 2024 году

08:32 Ночные взрывы в Киеве — в ГСЧС показали фото последствий атаки "шахедов"

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь