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Магучих снялась в фотосессии для известного издания — такой ее еще не видели

20 октября 2024 10:22
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ярослава Магучих впервые снялась для известного глянцевого журнала.
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Для украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих 2024-й год стал самым успешным в карьере. К тому же она снялась в фотосессиях, о которых ранее даже речи не было.

Одну из фотосессий опубликовало издание Vogue Ukraine.

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Ярослава Магучих. Фото: Antoine Harinthe/instagram.com/vogue_ukraine/

Магучих на сегодняшний день является самым большим феноменом в украинском спорте, но ее популярность в соцсетях еще не на должном уровне. Сейчас в Украине из атлеток столь высокого уровня есть только Ольга Харлан.

Магучих снялась в фотосессии

В издании подобрали для Магучих девять образов, а некоторые откровенно шокируют, поскольку аудитория впервые увидела такую Ярославу.

В издании сообщили, что увидеть Магучих в глянцевом журнале можно в осеннем выпуске-2024.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue UA (@vogue_ukraine)

Отметим, что Магучих в 2024 году выиграла Олимпийские игры в Париже и побила мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой (2,09 м), державшийся с 1987 года. Украинка прыгнула на 2,10 м.

Также Ярослава в третий сезон подряд выиграла большой финал "Бриллиантовой лиги".

Напомним, ранее Магучих заставила станцевать трендовый танец "львов на джипе".

Магучих рассказала, какую высоту планирует покорить за время выступлений в профессиональном спорте.

прыжки в высоту Vogue фотосессия Легкая атлетика Ярослава Магучих

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