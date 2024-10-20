Ярослава Магучих впервые снялась для известного глянцевого журнала.

Магучих снялась в фотосессии для известного издания — такой ее еще не видели
Для украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих 2024-й год стал самым успешным в карьере. К тому же она снялась в фотосессиях, о которых ранее даже речи не было.
Одну из фотосессий опубликовало издание Vogue Ukraine.
Магучих на сегодняшний день является самым большим феноменом в украинском спорте, но ее популярность в соцсетях еще не на должном уровне. Сейчас в Украине из атлеток столь высокого уровня есть только Ольга Харлан.
Магучих снялась в фотосессии
В издании подобрали для Магучих девять образов, а некоторые откровенно шокируют, поскольку аудитория впервые увидела такую Ярославу.
В издании сообщили, что увидеть Магучих в глянцевом журнале можно в осеннем выпуске-2024.
Отметим, что Магучих в 2024 году выиграла Олимпийские игры в Париже и побила мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой (2,09 м), державшийся с 1987 года. Украинка прыгнула на 2,10 м.
Также Ярослава в третий сезон подряд выиграла большой финал "Бриллиантовой лиги".
Напомним, ранее Магучих заставила станцевать трендовый танец "львов на джипе".
Магучих рассказала, какую высоту планирует покорить за время выступлений в профессиональном спорте.
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