Ярослава Магучих заставила блогеров станцевать трендовый танец

Ярослава Магучих. Фото: скриншот

Украинская олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих хорошо танцует. Это выяснилось во время ее встречи с авторами проекта "Львы на джипе".

Спортсменка заставила блогеров станцевать трендовый танец. Видео Магучих разместила в Instagram.

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Ярослава начинает развиваться как блогер в создании контента. Пока у девушки в Instagram всего 444 тысячи подписчиков, но она может существенно увеличить их количество.

Магучих станцевала лучше блогеров

Интересно, что чувство ритма у Ярославы присутствует, поскольку она станцевала трендовый танец увереннее чем блогеры.

Отметим, что перед своим танцем Магучих стала гостем очередного выпуска "Клуба дилетантов" на популярном YouTube-канале "Львов на джипе", где вместе с ребятами много шутила.

Магучих в 2024-м году выиграла Олимпийские игры в Париже и побила мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой (2,09 м), который держался с 1987 года. Украинка прыгнула на 2,10 м.

Напомним, ранее Магучих рассказала, какую рекордную высоту намерена покорить.

В конце летнего сезона Магучих выиграла свой третий большой финал "Бриллиантовой лиги".