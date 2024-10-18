Ярослава Магучіх змусила блогерів станцювати трендовий танець

Ярослава Магучіх. Фото: скріншот

Українська олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх добре танцює. Це з'ясувалося під час зустрічі з авторами проекту "Леви на джипі".

Спортсменка змусила блогерів станцювати трендовий танець. Відео Магучіх розмістила у Instagram.

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Ярослава починає розвиватися як блогер у створенні контенту. Поки що у дівчини в Instagram всього 444 тисячі підписників, але вона може суттєво збільшити їхню кількість.

Магучіх станцювала краще за блогерів

Цікаво, що почуття ритму у Ярослави є, оскільки вона станцювала трендовий танець впевненіше за блогерів.

Зазначимо, що перед своїм танцем Магучіх стала гостем чергового випуску "Клубу дилетантів" на популярному YouTube-каналі "Левів на джипі", де разом із хлопцями багато жартувала.

Магучіх у 2024-му році виграла Олімпійські ігри в Парижі та побила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався з 1987 року. Українка стрибнула на 2,10 метра.

Нагадаємо, раніше Магучіх розповіла, яку рекордну висоту має намір підкорити.

Наприкінці літнього сезону Магучіх виграла свій третій великий фінал "Діамантової ліги".