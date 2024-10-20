Ярослава Магучіх вперше знялася для відомого глянцевого журналу — фото

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/vogue_ukraine

Для української стрибунки в висоту Ярослави Магучіх 2024-й рік став найуспішнішим в кар’єрі. До того ж вона знялася у фотосесіях, щодо яких раніше й мови не йшло.

Одну з фотосесій опублікувало видання Vogue Ukraine.

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Ярослава Магучіх. Фото: Antoine Harinthe/instagram.com/vogue_ukraine/

Магучіх наразі є найбільшим феноменом в українському спорті, але її популярність в соцмережах ще не на належному рівні. Наразі в Україні з атлеток настільки високого рівня є лише Ольга Харлан.

Магучіх знялася у фотосесії

У виданні Підібрали для Магучіх дев’ять образів, а деякі відверто шокують, оскільки аудиторія вперше побачила таку Ярославу.

У виданні повідомили, що побачити Магучіх у глянцевому журналі можна в осінньому випуску-2024.

Зазначимо, що Магучіх у 2024 році виграла Олімпійські ігри в Парижі та побила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався з 1987 року. Українка стрибнула на 2,10 м.

Також Ярослава в третій сезон підряд виграла великий фінал "Діамантової ліги".

Нагадаємо, раніше Магучіх змусила станцювати трендовий танець "львів на джипі".

Магучіх розповіла, яку висоту планує підкорити за час виступів у професійному спорті.