Ярослава Магучіх вперше знялася для відомого глянцевого журналу — фото

Магучіх знялася у фотосесії для відомого видання — такою її ще не бачили
Для української стрибунки в висоту Ярослави Магучіх 2024-й рік став найуспішнішим в кар’єрі. До того ж вона знялася у фотосесіях, щодо яких раніше й мови не йшло.
Одну з фотосесій опублікувало видання Vogue Ukraine.
Магучіх наразі є найбільшим феноменом в українському спорті, але її популярність в соцмережах ще не на належному рівні. Наразі в Україні з атлеток настільки високого рівня є лише Ольга Харлан.
Магучіх знялася у фотосесії
У виданні Підібрали для Магучіх дев’ять образів, а деякі відверто шокують, оскільки аудиторія вперше побачила таку Ярославу.
У виданні повідомили, що побачити Магучіх у глянцевому журналі можна в осінньому випуску-2024.
Зазначимо, що Магучіх у 2024 році виграла Олімпійські ігри в Парижі та побила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався з 1987 року. Українка стрибнула на 2,10 м.
Також Ярослава в третій сезон підряд виграла великий фінал "Діамантової ліги".
Нагадаємо, раніше Магучіх змусила станцювати трендовий танець "львів на джипі".
Магучіх розповіла, яку висоту планує підкорити за час виступів у професійному спорті.
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