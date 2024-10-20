Марина Бех-Романчук удивила рекламой кебабов после неудачного сезона

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не лучшим образом провела последний сезон. Сейчас прыгунья в длину отдыхает и настраивается на старты в помещении.

При этом Бех-Романчук в Instagram активно ведет соцсети и иногда удивляет своих подписчиков.

Читайте также:

Бех-Романчук занялась кебабами

Легкоатлетка решила поработать в соцсетях и снять рекламу. Но удивило, что в рекламном ролике в Instgram Марина появилась с кебабами в руках.

В результате съемок Бех-Романчук "повредила" минимум три кебаба.

Как оказалось, украинская спортсменка рекламировала одну из сетей доставки еды, где есть разные блюда, но Марину заинтересовал только кебаб.

Отметим, что после Олимпийских игр в Париже легкоатлетка с мужем Михаилом Романчуком вернулись в Украину.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук разделась из-за пейзажей Карпат.

Прыгунья в высоту Юлия Левченко доказала, что остается одной из самых красивых украинских спортсменок.