Марина Бех-Романчук удивила рекламой кебабов после неудачного сезона

Бех-Романчук шокировала — украинская спортсменка начала рекламировать шаурму
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не лучшим образом провела последний сезон. Сейчас прыгунья в длину отдыхает и настраивается на старты в помещении.
При этом Бех-Романчук в Instagram активно ведет соцсети и иногда удивляет своих подписчиков.
Бех-Романчук занялась кебабами
Легкоатлетка решила поработать в соцсетях и снять рекламу. Но удивило, что в рекламном ролике в Instgram Марина появилась с кебабами в руках.
В результате съемок Бех-Романчук "повредила" минимум три кебаба.
Как оказалось, украинская спортсменка рекламировала одну из сетей доставки еды, где есть разные блюда, но Марину заинтересовал только кебаб.
Отметим, что после Олимпийских игр в Париже легкоатлетка с мужем Михаилом Романчуком вернулись в Украину.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук разделась из-за пейзажей Карпат.
Прыгунья в высоту Юлия Левченко доказала, что остается одной из самых красивых украинских спортсменок.
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