Марина Бех-Романчук высказалась об 11 месте в тройном прыжке на Олимпиаде

Марина Бех-Романчук. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошел финал в тройном прыжке. Украину в этом секторе традиционно представляла Марина Бех-Романчук .

Украинка считалась одной из самых опытных спортсменок, которые могли бы навязать борьбу за медали. Однако в результате получили лишь 11 место, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Результат Марины Бех-Романчук

Для украинской легкоатлетки это уже третьи Олимпийские игры, но первые, где она выступала в тройном прыжке. Этим видом Марина начала заниматься в 2022 году и получила хорошие результаты — серебро чемпионата мира-2023 и титул чемпионки Европы-2022.

Марина Бех-Романчук. Фото: Reuters

На Олимпиаде украинка в квалификации не выполнила норматив, но по отбору прошла в финал.

Олимпийский финал проходил по схеме, когда после первых трех попыток определяется топ-8, которая будет бороться за медали.

Бех-Романчук в первых двух попытках совершила заступ, а в третьей прыгнула на 13.98 м вместо необходимых 14.14 м.

После того как Бех-Романчук сошла с дистанции, победу одержала Теа Лафо низ Доминиканской Республики — 5.02 м. Второе место заняла Шанейка Риккетс из Ямайки — 14.87 м. Третьей стала американка Жасмин Мур — 14.67 м.

Реакция Марины Бех-Романчук

По словам легкоатлетки, она настраивалась на третью попытку, старалась не думать о поражениях. Но в результате сказалась плохая подготовка к турниру.

"К сожалению, ту подготовку, которую я прошла, вообще трудно назвать подготовкой. Она отыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, которые были сверхсложными для меня", — сказала Бех-Романчук.

Относительно двух заступов Марина сказала, что делала все возможное, но последний год считает пропущенным.

"Не знаю, не видела, какое там заступление. Все, что могу сказать, — сделала все возможное в этом году. На мой взгляд, это пропущенный год.

Это однозначно трудный год для моей семьи. Мы просто должны его пережить", — сказала украинка.

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