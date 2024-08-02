Украинка Бех-Романчук вышла в финал Олимпийских игр

Марина Бех-Романчук в Париже. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

В пятницу, 2 августа, украинские атлеты приняли участие в полуфинале в тройном прыжке на Олимпиаде 2024 года в Париже. В составе украинской команды выступали Марина Бех-Романчук и Ольга Корсун.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Бех-Романчук в финале Олимпиады

Для выхода в финал спортсменкам нужно было либо выполнить квалификационный норматив в 14,35 метра, либо попасть в ТОП-12.

Марина Бех-Романчук в группе A, несмотря на то, что за три попытки не смогла достичь 14.35 м, смогла квалифицироваться в финал с 8-го места, показав результат 14,30 м. К сожалению, Ольга Корсун не смогла преодолеть квалификационный барьер и нет попала в финал. Она показала 29-й результат из 13,06 м.

Реакция спортсменки на выход в финал

В интервью пресс-службе НОК Украины спортсменка заявила, что перед выходом в сектор у нее не было уверенности из-за травмы, полученной накануне Игр.

"Я сумела почувствовать сектор, немного почувствовала свою стопу и, в известной степени, набралась уверенности перед финалом", — рассказала спортсменка.

Сравнивая атмосферу Олимпийских игр в Токио с Парижем в этом году, Марина отметила, что во французской столице невероятная поддержка.

"Это точно не Токио. Тогда я выходила на стадион и думала: "Разве это Олимпийские игры"? У меня ведь было ощущение, словно я иду на тренировку: квалификация была утром, было очень пасмурно, стадион был пуст. Это был сплошной кошмар. Здесь, в Париже, все совсем наоборот — вечерние программы, полный стадион, безумная атмосфера! Когда девушки-соперницы просили поддержать — публика сразу включалась, это очень классно", – заявила Бех-Романчук.

Она также заявила, что трек на Олимпиаде-2024 был стандартным. Бех-Романчук добавила, что это классная скорая дорожка, на которой просто нужно прыгать.

Напомним, "Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Усик критически высказался о вылете "Полесья" из еврокубков — что сказал боксер.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.

Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.