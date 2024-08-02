Українка Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпійських ігор

Марина Бех-Романчук в Парижі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

У п'ятницю, 2 серпня, українські атлети взяли участь у півфіналі в потрійному стрибку на Олімпіаді 2024 року в Парижі. У складі української команди виступали Марина Бех-Романчук та Ольга Корсун.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для виходу у фінал спортсменкам потрібно було або виконати кваліфікаційний норматив у 14,35 метра, або потрапити до ТОП-12.

Марина Бех-Романчук у групі A, попри те що за три спроби не змогла досягти 14,35 м, змогла кваліфікуватися у фінал з 8-го місця, показавши результат 14,30 м. На жаль, Ольга Корсун не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр і не потрапила до фіналу. Вона показала 29-й результат з 13,06 м.

Реакція спортсменки на вихід у фінал

В інтерв'ю пресслужбі НОК України спортсменка заявила, що перед виходом у сектор у неї не було впевненості через травму, отриману напередодні Ігор.

"Я зуміла відчути сектор, трохи відчула свою стопу та, певною мірою, набралася впевненості перед фіналом", — розповіла спортсменка.

Порівнюючи атмосферу Олімпійських ігор у Токіо з цьогорічними у Парижі, Марина зазначила, що у французькій столиці неймовірна підтримка.

"Це точно не Токіо. Тоді я виходила на стадіон і думала: "Невже це Олімпійські ігри"? Адже у мене було відчуття, немов я йду на тренування: кваліфікація була вранці, було дуже похмуро, стадіон був пустий. Це був суцільний жах. Тут, у Парижі, все зовсім навпаки — вечірні програми, повний стадіон, шалена атмосфера! Коли дівчата-суперниці просили підтримати — публіка одразу включалася, це дуже класно", — заявила Бех-Романчук.

Вона також заявила, що трек на Олімпіаді-2024 був стандартним. Бех-Романчук додала, що це класна швидка доріжка, на якій просто потрібно стрибати.

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