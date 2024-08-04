Марина Бех-Романчук висловилась про 11 місце у потрійному стрибку на Олімпіаді

Марина Бех-Романчук. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі пройшов фінал у потрійному стрибку. Україну на цьому секторі традиційно представляла Марина Бех-Романчук.

Україна вважалась однією із тих досвідчених спортсменок, які могли б нав’язати боротьбу за медалі. Однак в результаті отримали лише 11 місце, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Результат Марини Бех-Романчук

Для української легкоатлетки це були вже треті Олімпійські ігри, але перші, де вона виступала у потрійному стрибку. Цим видом Марина почала займатися у 2022 році та мала хороші результати — срібло чемпіонату світу-2023 та титул чемпіонки Європи-2022.

Марина Бех-Романчук. Фото: Reuters

На Олімпіаді українка в кваліфікації не виконала норматив, але за добором пройшла у фінал.

Олімпійський фінал проходив за схемою, коли після перших трьох стрибків визначається топ-8, яка буде боротися за медалі.

Бех-Романчук у перших двох спробах зробила заступ, а в третій стрибнула на 13.98 м замість необхідних 14.14 м.

Після того як Бех-Романчук зійшла із дистанції перемогу здобула Теа Лафо низ Домініканської Республіки — 5.02 м. Друге місце посіла Шанейка Ріккетс з Ямайки — 14.87 м. Третьою стала американка Жасмін Мур — 14.67 м.

Реакція Марини Бех-Романчук

За словами легкоатлетки, вона налаштовувалась на третю спробу, намагалася не думати про поразки. Але на результаті сказалася погана підготовка до турніру.

"На жаль, ту підготовку, яку я пройшла, взагалі важко назвати підготовкою. Вона відіграла негативну якусь свою сторону, особливо останні три тижні, що були надскладними для мене", — сказала Бех-Романчук.

Стосовно двох заступів Марина сказала, що робила все можливе, але останній рік вона вважає пропущеним.

"Не знаю, не бачила, який там заступ. Все, що можу сказати, — зробила усе можливе цього року. На мою думку, це пропущений рік.

Це однозначно важкий рік для моєї сім'ї. Ми просто маємо його пережити", — сказала українка.

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