Марина Бех-Романчук здивувала рекламою кебабів після невдалого сезону

Бех-Романчук шокувала — українська спортсменка почала рекламувати шаурму
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук не найкращим чином провела останній сезон. Наразі стрибунка у довжину відпочиває та налаштовується на старти в приміщенні.
При цьому Бех-Романчук в Instagram активно веде соцмережі та інколи дивує своїх підписників.
Бех-Романчук зайнялась кебабами
Легкоатлетка вирішила попрацювати в соцмережах та зняти рекламу. Але здивувало, що в рекламному ролику в Instgram Марина з’явилася з кебабами в руках.
В результаті зйомок Бех-Романчук "пошкодила" мінімум три кебаба.
Як виявилось, українська спортсменка рекламувала одну з мереж доставки їжі, де є різні страви, але Марину зацікавив лише кебаб.
Зазначимо, що після Олімпійських ігор в Парижі легкоатлетка з чоловіком Михайлом Романчуком повернулись в Україну.
Нагадаємо, раніше Марина Бех-Романчук роздяглася через краєвиди Карпат.
Стрибунка у висоту Юлія Левченко довела, що залишається однією з найгарніших українських спортсменок.
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