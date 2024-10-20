Марина Бех-Романчук здивувала рекламою кебабів після невдалого сезону

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук не найкращим чином провела останній сезон. Наразі стрибунка у довжину відпочиває та налаштовується на старти в приміщенні.

При цьому Бех-Романчук в Instagram активно веде соцмережі та інколи дивує своїх підписників.

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Бех-Романчук зайнялась кебабами

Легкоатлетка вирішила попрацювати в соцмережах та зняти рекламу. Але здивувало, що в рекламному ролику в Instgram Марина з’явилася з кебабами в руках.

В результаті зйомок Бех-Романчук "пошкодила" мінімум три кебаба.

Як виявилось, українська спортсменка рекламувала одну з мереж доставки їжі, де є різні страви, але Марину зацікавив лише кебаб.

Зазначимо, що після Олімпійських ігор в Парижі легкоатлетка з чоловіком Михайлом Романчуком повернулись в Україну.

Нагадаємо, раніше Марина Бех-Романчук роздяглася через краєвиди Карпат.

Стрибунка у висоту Юлія Левченко довела, що залишається однією з найгарніших українських спортсменок.