Артем Мілевський та Олександр Алієв вперше зустрілися після конфлікту

Мілевський просльозився, коли зустрівся з Алієвим — чи помирилися ексдрузі
Колишні гравці київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв посварилися. Однак обидва боксери отримали шанс на примирення, бо зіграють один з одним в Суперлізі.
Мілевський та Алієв на пресконференції YouTube-каналу "Укрінформ" висловилися про свої відносини з Алієвим.
Чи готові Мілевський та Алієв миритися
Мілевський, коли взяв слово, просльозився і не стримував емоцій. Артем заявив, що хоче помиритися з Алієвим.
Стосовно Алієва Мілевський підкреслив, що не ображав ні Олександра, ні його родину.
Мілевський побажав Алієву обійтися без травм і зазначив, що намагається знайти спільну мову з ним.
Алієв заявив, що конфлікту не було, а скандальні репліки в ЗМІ не красять їх з Артемом.
"Знаєш, напевно, щось ми зробили для українського футболу, бо всі люди переживають і хочуть, щоб ми помирилися.
Можливо, і цей матч зробили для того, щоб справді ми помирилися. Ми – дорослі люди, ми самі все вирішимо, що, як. Принципу у мене ніякого проти нього немає. Ми грали дуже довго і в збірній, і в "Динамо" на футбольному полі – який у нас має бути принцип? Нам доводити нема кому", — сказав Алієв.
Зазначимо, що IGNIS Мілевського зіграє в Українській футбольній медіалізі з командою PROFAN, де грає Алієв.
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