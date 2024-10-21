Артем Мілевський та Олександр Алієв вперше зустрілися після конфлікту

Олександр Алієв та Артем Мілевський. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишні гравці київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв посварилися. Однак обидва боксери отримали шанс на примирення, бо зіграють один з одним в Суперлізі.

Мілевський та Алієв на пресконференції YouTube-каналу "Укрінформ" висловилися про свої відносини з Алієвим.

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Мілевський, коли взяв слово, просльозився і не стримував емоцій. Артем заявив, що хоче помиритися з Алієвим.

Стосовно Алієва Мілевський підкреслив, що не ображав ні Олександра, ні його родину.

Мілевський побажав Алієву обійтися без травм і зазначив, що намагається знайти спільну мову з ним.

Алієв та Мілевський на футбольному матчі. Фото: скриншот

Алієв заявив, що конфлікту не було, а скандальні репліки в ЗМІ не красять їх з Артемом.

"Знаєш, напевно, щось ми зробили для українського футболу, бо всі люди переживають і хочуть, щоб ми помирилися.

Можливо, і цей матч зробили для того, щоб справді ми помирилися. Ми – дорослі люди, ми самі все вирішимо, що, як. Принципу у мене ніякого проти нього немає. Ми грали дуже довго і в збірній, і в "Динамо" на футбольному полі – який у нас має бути принцип? Нам доводити нема кому", — сказав Алієв.

Зазначимо, що IGNIS Мілевського зіграє в Українській футбольній медіалізі з командою PROFAN, де грає Алієв.

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