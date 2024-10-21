Ігор Суркіс розповів, скільки керуватиме Динамо

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: скриншот YouTube

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відверто відповів на запитання про те, чи збирається він йти зі столичного клубу. Також голова "біло-синіх" поділився думкою про залучення родичів до управління клубом.

Суркіс все ще відчуває сили керувати розвитком "Динамо", повідомив президент клубу в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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Ігор Суркіс став президентом київського "Динамо" у 2002 році. Через 22 роки він все ще вболіває за київську команду і докладає максимум зусиль, щоби столичний клуб продовжував розвиватися.

Ігор Суркіс на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про "Динамо"

Дочка президента "біло-синіх" Яна Суркіс, яка нещодавно вийшла заміж за захисника команди Крістіана Біловара, відкинула ідею про допомогу батькові у сфері управління футбольним клубом. Ігор Суркіс розповів, що вона побажала йому довголіття, щоб він і надалі міг займатися улюбленою справою.

За словами Ігоря Суркіса, його дочка навіть не думає про те, щоб прийняти кермо управління "Динамо". "Зрозумійте, діти інші", — заявив президент футбольного клубу.

У сезоні 2024/2025 київське "Динамо" лідирує у турнірній таблиці УПЛ дев'яти зіграних матчів. Кияни випереджають найближчого конкурента на два бали.

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