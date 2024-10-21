Игорь Суркис рассказал, сколько будет руководить Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: скриншот YouTube

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис откровенно ответил на вопрос о том, собирается ли он уходить из столичного клуба. Также глава "бело-синих" поделился мнением о привлечении родственников к управлению клубом.

Суркис все еще чувствует в себе силы руководить развитием "Динамо", сообщил президент клуба в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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Игорь Суркис стал президентом киевского "Динамо" в 2002 году. Спустя 22 года он все еще болеет за киевскую команду и прикладывает максимум усилий, чтобы столичный клуб продолжал развиваться.

Игорь Суркис на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал о "Динамо"

Дочь президента "бело-синих" Яна Суркис, которая не так давно вышла замуж за защитника команды Кристиана Биловара, отвергла идею о помощи отцу в сфере управления футбольным клубом. Игорь Суркис рассказал, что она пожелала ему долголетия, чтобы он и дальше мог заниматься любимым делом.

По словам Игоря Суркиса, его дочь даже не думает о том, чтобы принять бразды управления "Динамо". "Поймите, дети другие", — заявил президент футбольного клуба.

В сезоне 2024/2025 киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ девяти сыгранных матчей. Киевляне опережают ближайшего конкурента на два балла.

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