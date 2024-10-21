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Суркис признался, собирается ли уходить из Динамо

21 октября 2024 09:45
Станислав Костюк - Редактор
Игорь Суркис рассказал, сколько будет руководить Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис откровенно ответил на вопрос о том, собирается ли он уходить из столичного клуба. Также глава "бело-синих" поделился мнением о привлечении родственников к управлению клубом. 

Суркис все еще чувствует в себе силы руководить развитием "Динамо", сообщил президент клуба в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". 

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Игорь Суркис стал президентом киевского "Динамо" в 2002 году. Спустя 22 года он все еще болеет за киевскую команду и прикладывает максимум усилий, чтобы столичный клуб продолжал развиваться. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал о "Динамо" 

Дочь президента "бело-синих" Яна Суркис, которая не так давно вышла замуж за защитника команды Кристиана Биловара, отвергла идею о помощи отцу в сфере управления футбольным клубом. Игорь Суркис рассказал, что она пожелала ему долголетия, чтобы он и дальше мог заниматься любимым делом. 

По словам Игоря Суркиса, его дочь даже не думает о том, чтобы принять бразды управления "Динамо". "Поймите, дети другие", — заявил президент футбольного клуба. 

В сезоне 2024/2025 киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ девяти сыгранных матчей. Киевляне опережают ближайшего конкурента на два балла. 

Напомним, главный соперник киевлян донецкий "Шахтер" может сменить тренера, если Марино Пушич не улучшит результаты команды. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих удивила болельщиков самой необычной фотосессией в своей карьере. 

Динамо Яна Суркис футбол спорт Игорь Суркис УПЛ

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