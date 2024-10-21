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Довбик ничего не показал, а Рома проиграла Интеру в Серии А

21 октября 2024 00:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Рома проиграла Интеру0:1: Артем Довбик вышел в старте после травмы
Матч "Рома" — "Интер". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В рамках восьмого тура Серии А "Рома" принимала "Интер". С первых минут матча на поле вышел украинский форвард Артем Довбик.

Матч завершился победой "Интера" со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Рома" — "Интер". Фото: Reuters

Довбик не забил в ворота "Интера"

Команды активно начали матч в атаках и с ударами по воротах. Однако после первых 15 минут на поле было затишье, где мяч оставался в центре поля.

Довбик цеплялся за мяч, но его персонально блокировали двое, иногда трое, защитников. Поэтому, моментов у украинца было недостаточно.

Единственный гол в матче на 60-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Ударом в касание он "расстрелял" голкипера.

"Рома" — "Интер" — 0:1

Гол: Мартинес, 60

"Рома": Свилар — Манчини, Н'Дика, Анхелиньо (Эрмосо, 79) — Челик, Коне (Пизилли, 53), Кристанте (Ле Фе, 80), Залевски (Бальданци, 72) — Дибала (Суле, 79), Пеллегрини — Довбик

"Интер": Зоммер — Павар, Ачерби (де Врей, 27), Бастони (Думфрис, 71) — Дармиан (Биссек, 71), Барелла, Чалханоглу (Фраттези, 12), Мхитарян, Димарко — Тюрам, Мартинес (Корреа, 72)

Предупреждения: Кристанте, Пизилли — Барелла, Дармиан, Корреа

Напомним, наиболее высокооплачиваемого в мире тренера уволят с должности наставника сборной Саудовской Аравии из-за всего лишь одной победы в пяти матчах.

Олимпийская чемпионка Парижа и владелица мирового рекорда в прыжках у высоту Ярослава Магучих приняла участие в фотосессии известного журнала.

Артем Довбик Интер ФК Рома (Рим) футбол Серия А

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