Роберто Манчини покинет пост тренера сборной Саудовской Аравии и получит 30 млн

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини (справа). Фото: instagram.com/mrmancini10

Руководство футбола в Саудовской Аравии решило уволить главного тренера. Сейчас команду тренирует известный итальянский специалист Роберто Манчини.

Об скором увольнении Манчини сообщил портал calcioefinanza.it.

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Отметим, что Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы, который прошел в 2021 году.

Роберто Манчини. Фото: instagram.com/mrmancini10

Манчини покинет Саудовскую Аравию

По информации источника, руководство футбола в Саудовской Аравии сейчас возмущено неудачными результатами команды, но окончательное решение по Манчини примет король страны. Случится это может в ближайшие дни.

Также против итальянца его взаимоотношения с игроками, которые существенно ухудшились.

Источники утверждают, что за досрочное расторжение контракта тренер заработает 25-30 млн евро. Сейчас стороны ведут переговоры об этом пункте.

Итальянский 59-летний тренер работает с командой начиная с 2023 года. Положение тренера ухудшилось после последних пяти матчей, где команда выиграла всего один.

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