Роберто Манчини покинет пост тренера сборной Саудовской Аравии и получит 30 млн

Самого высокооплачиваемого тренера собрались уволить
Руководство футбола в Саудовской Аравии решило уволить главного тренера. Сейчас команду тренирует известный итальянский специалист Роберто Манчини.
Об скором увольнении Манчини сообщил портал calcioefinanza.it.
Отметим, что Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы, который прошел в 2021 году.
Манчини покинет Саудовскую Аравию
По информации источника, руководство футбола в Саудовской Аравии сейчас возмущено неудачными результатами команды, но окончательное решение по Манчини примет король страны. Случится это может в ближайшие дни.
Также против итальянца его взаимоотношения с игроками, которые существенно ухудшились.
Источники утверждают, что за досрочное расторжение контракта тренер заработает 25-30 млн евро. Сейчас стороны ведут переговоры об этом пункте.
Итальянский 59-летний тренер работает с командой начиная с 2023 года. Положение тренера ухудшилось после последних пяти матчей, где команда выиграла всего один.
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