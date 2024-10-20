Роберто Манчіні залишить пост тренера збірної Саудівської Аравії та отримає 30 млн

Головний тренер збірної Саудівської Аравії Роберто Манчіні (праворуч). Фото: instagram.com/mrmancini10

Керівництво футболу у Саудівській Аравії вирішило звільнити головного тренера. Наразі команду тренує відомий італійський фахівець Роберто Манчіні.

Про звільнення Манчіні повідомив портал calcioefinanza.it.

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Зазначимо, що Манчіні привів збірну Італії до перемоги на чемпіонаті Європи, що відбувся у 2021 році.

Роберто Манчіні. Фото: instagram.com/mrmancini10

Манчіні покине Саудівську Аравію

За інформацією джерела, керівництво футболу в Саудівській Аравії наразі обурене невдалими результатами команди, але остаточне рішення щодо Манчіні ухвалить король країни. Статися це може найближчими днями.

Також проти італійця його взаємини із гравцями, які суттєво погіршилися.

Джерела стверджують, що за дострокове розірвання контракту тренер заробить 25-30 млн євро. Наразі сторони ведуть переговори про цей пункт.

Італійський 59-річний тренер працює із командою починаючи з 2023 року. Становище тренера погіршилося після останніх п'яти матчів, де команда виграла лише один.

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