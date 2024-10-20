Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Найбільш високооплачуваного тренера зібралися звільнити arrow

Найбільш високооплачуваного тренера зібралися звільнити

20 жовтня 2024 20:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Роберто Манчіні залишить пост тренера збірної Саудівської Аравії та отримає 30 млн
Головний тренер збірної Саудівської Аравії Роберто Манчіні (праворуч). Фото: instagram.com/mrmancini10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Керівництво футболу у Саудівській Аравії вирішило звільнити головного тренера. Наразі команду тренує відомий італійський фахівець Роберто Манчіні.

Про звільнення Манчіні повідомив портал calcioefinanza.it.

Читайте також:

Зазначимо, що Манчіні привів збірну Італії до перемоги на чемпіонаті Європи, що відбувся у 2021 році.

Роберто Манчіні
Роберто Манчіні. Фото: instagram.com/mrmancini10

Манчіні покине Саудівську Аравію

За інформацією джерела, керівництво футболу в Саудівській Аравії наразі обурене невдалими результатами команди, але остаточне рішення щодо Манчіні ухвалить король країни. Статися це може найближчими днями.

Також проти італійця його взаємини із гравцями, які суттєво погіршилися.

Джерела стверджують, що за дострокове розірвання контракту тренер заробить 25-30 млн євро. Наразі сторони ведуть переговори про цей пункт.

Італійський 59-річний тренер працює із командою починаючи з 2023 року. Становище тренера погіршилося після останніх п'яти матчів, де команда виграла лише один.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх показала себе у незвичайних образах на сторінках відомого видання.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук у міжсезоння між літнім та зимовим сезонами знімає рекламу шаурми.

Саудівська Аравія Роберто Манчіні Італія футбол звільнення збірна Саудівської Аравії з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:18 Активісти повідомили, чому гальмує закон про запобігання корупції

21:13 На Хмельниччині жінка за обідом зарізала чоловіка — як її покарав суд

21:05 Зеленський закликав правоохоронців відреагувати на корупцію в МСЕК — вечірнє звернення

20:41 Росія скинула КАБ на Харківщину, загинув чоловік, — ОВА

20:40 Наслідки підриву Каховської ГЕС — у Таврійську вода непридатна до вживання

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

20:32 Міноборони запустило рекрутинг через Резерв+ та анонсувало ще одну функцію

20:28 Синоптики прогнозують потепління в Україні завтра — яким областям пощастить

20:18 В Одесі пролунав вибух — що відомо

19:56 Українські десантники збили російський БпЛА у небі над Курщиною — відео

19:56 У ракеті КНДР, яку збили над Україною, виявили західні компоненти

21:18 Активісти повідомили, чому гальмує закон про запобігання корупції

21:13 На Хмельниччині жінка за обідом зарізала чоловіка — як її покарав суд

21:05 Зеленський закликав правоохоронців відреагувати на корупцію в МСЕК — вечірнє звернення

20:41 Росія скинула КАБ на Харківщину, загинув чоловік, — ОВА

20:40 Наслідки підриву Каховської ГЕС — у Таврійську вода непридатна до вживання

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

20:32 Міноборони запустило рекрутинг через Резерв+ та анонсувало ще одну функцію

20:28 Синоптики прогнозують потепління в Україні завтра — яким областям пощастить

20:18 В Одесі пролунав вибух — що відомо

19:56 Українські десантники збили російський БпЛА у небі над Курщиною — відео

19:56 У ракеті КНДР, яку збили над Україною, виявили західні компоненти

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку