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Роналду вчетверте поспіль визнаний найбільш високооплачуваним футболістом світу

17 жовтня 2024 21:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Найоплачуваніші футболісти світу — Роналду знову на вершині
Кріштіану Роналду заробляє більше за інших футболістів. Фото: instagram.com/cristiano
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У світовому футболі лише чотири гравці мають доходи понад 100 млн доларів на рік. Цікаво, що жоден з цих футболістів не грає у Європі.

Найбільш високооплачуваним футболістом у світі за версією Forbes є форвард "Аль-Насра" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду.

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У списку найоплачуваніших гравців п'ять футболістів з європейських ліг, четверо із Саудівської Аравії та один із США.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду у матчі за Португалію. Фото: instagram.com/cristiano

Найоплачуваніші футболісти у світі

Четвертий рік поспіль титул найоплачуванішого дістається Роналду. Після 2018, 2019 та 2020 років, коли Ліонель Мессі був на першій позиції, Роналду не втрачає пальму першості.

За рік Роналду заробив 285 млн доларів, з яких зарплата португальця в "Аль-Насрі" становить 220 млн доларів, а 65 млн доларів — рекламні контракти.

Невдовзі клуб із Саудівської Аравії запропонує 39-річному португальцю новий контракт, де зарплата зросте на десятки мільйонів.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/leomessi/

На другому місці опинився головний конкурент Роналду та зірка американського "Інтера" Мессі — 135 млн доларів. Аргентинець отримав зарплату у розмірі 60 млн доларів і 75 млн доларів від реклами.

Замкнув трійку вінгер "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії Неймар — 110 млн доларів. Бразилець, який більше лікується після травм, ніж грає у футбол, отримує зарплату 80 млн доларів і 30 млн доларів від реклами.

Неймар
Неймар на третьому місці. Фото: instagram.com/neymarjr

Форвард "Аль-Іттіхада" Карім Бензема став четвертим із зарплатою — 104 млн доларів (100+4 млн).

Єдиний представник Європи у топ-5 це Кілліан Мбаппе з "Реала". Француз отримав за сезон 90 млн доларів, з яких 70 млн — це зарплата. Зазначимо, що після переходу в "Реал" зарплата форварда суттєво знизилася і йому буде складно потрапити до топ-5 наступного року.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе із золотою бутсою. Фото: instagram.com/k.mbappe

Місця з шостого по десяте:

6. Ерлінг Голлан, Норвегія, "Манчестер Сіті" (Англія) — 60 млн доларів;

7. Вінісіус Жуніор, Бразилія, "Реал" — 55 млн доларів;

8. Мохамед Салах, Єгипет, "Ліверпуль" (Англія) — 53 млн доларів;

9. Садіо Мане, Сенегал, "Аль-Наср" — 52 млн доларів;

10. Кевін Де Брюйне, Бельгія, "Манчестер Сіті" — 39 млн доларів.

Нагадаємо, одноклубник Мбаппе та Вінісіуса Андрій Лунін невдовзі може перейти до легендарного англійського футбольного клубу.

Раніше було названо ім'я нового головного тренера англійської "Манчестер Юнайтед".

Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе рейтинг Forbes Неймар Ліонель Мессі Карім Бензема

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