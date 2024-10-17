Манчестер Юнайтед може звільнити Еріка тен Хага — клуб знайшов заміну

Футболісти "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Незадовільні результати "Манчестер Юнайтед" не подобаються нікому в клубі. При цьому керівництво вирішило довіритись головному тренеру клубу Еріку тен Хагу і не звільнило його у літнє міжсезоння.

Однак, як повідомляє видання Daily Mail, невдовзі терпіння керівництво має луснути і тренера звільнять.

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В Англійській прем'єр-лізі "Манчестер Юнайтед" після семи турів посідає 14-те місце з вісьмома набраними очками.

Головний тренер "МЮ" Ерік тен Хаг. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Хто замінить тен Хага

За інформацією джерел, у "МЮ" вирішили підстрахуватися і зараз шукають нового головного тренера.

Фаворитом на посаду наставника команди є головний тренер "Брентфорду" Томас Франк. У "МЮ" отримали інформацію про рівень професіоналізму тренера та його вміння працювати у певній структурі.

Томас Франк. Фото: "Брентфорд"

Відлякує у кандидатурі цього тренера лише відсутність досвіду у роботі з топовими клубами. Раніше клуб обпікся на Уле Гуннаре Сульшері та тен Хазі, які не мали досвіду роботи з топовими клубами і не дали результату.

Нинішня команда Франка йде в АПЛ на 11-му місці та обходить "МЮ" на два очки. Фахівець працює із "Брентфордом" з 2018 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Манчестер Юнайтед" оформить перехід Андрія Луніна.

В Україні на матчі УПЛ між "Шахтарем" та ЛНЗ стався скандал, оскільки вболівальникам заборонили пронести плакати, де згадувалися полонені "азовці".