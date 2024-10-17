Манчестер Юнайтед может уволить Эрика тен Хага — клуб нашел замену

Футболисты "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Неудовлетворительные результаты "Манчестер Юнайтед" не нравятся никому в клубе. При этом руководство клуба доверилось главному тренеру клуба Эрику тен Хагу и не уволило его в летнее межсезонье.

Однако, как сообщает издание Daily Mail, вскоре терпение руководство должно лопнуть и тренера уволят.

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В Английской премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" после семи туров занимает 14-е место с восемью набранными очками.

Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Кто заменит тен Хага

По информации источников, в "МЮ" решили подстраховаться и сейчас ищут нового главного тренера.

Фаворитом на должность наставника команды является главный тренер "Брентфорда" Томас Франк. В "МЮ" получили информацию об уровне профессионализма тренера и его умению работать в определенной структуре.

Томас Франк. Фото: "Брентфорд"

Отпугивает в кандидатуре этого тренера лишь отсутствие опыта в работе с топовыми клубами. Ранее клуб обжегся на Уле Гуннаре Сульшере и тен Хаге, которые не имели опыта работы с топовыми клубами и не дали результата.

Нынешняя команда Франка идет в АПЛ на 11-м месте и обходит "МЮ" на два очка. Специалист работает с "Брентфордом" с 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" оформит переход Андрея Лунина.

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