Манчестер Юнайтед отказался от наследия Алекса Фергюсона

Сэр Алекс Фергюсон в фильме о себе. Фото: скриншот YouTube

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон потерял часть привилегий в английском клубе. Руководство "красных дьяволов" перестало платить шотландцу зарплату.

Фергюсон сохранит почетный статус в клубе, но больше не сможет заходить в раздевалку команды, сообщает Daily Mail.

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Сэр Алекс Фергюсон с Кубком АПЛ. Фото: скриншот YouTube

Фергюсону больше не платят зарплату

Сокращение финансовой ведомости повлияло и на бывшего тренера "Манчестер Юнайтед", с которым связаны самые славные страницы в истории клуба. Сэр Алекс Фергюсон получал около двух миллионов фунтов стерлингов в год за работу международным послом клуба. Однако эту должность убрали.

Фергюсон во время работы в "МЮ". Фото: скриншот YouTube

Также 82-летнему шотландскому тренеру запретили заходить в раздевалку "Манчестер Юнайтед" и общаться с футболистами во время матчей. Клуб отрицает, что инициатором решения было руководство "красных дьяволов" и называет это "коллективным решением".

Сэр Алекса Фергюсон руководил игрой "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы. По его руководством команда 13 раз выиграла Премьер-лигу и дважды праздновала успех в Лиге чемпионов.

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