Тухель возглавил сборную Англии — когда объявят официально

Тухель стал новым главным тренером сборной Англии — что известно
Футбольная Ассоциация Англии заключила контракт с известным специалистом. Немец Томас Тухель возглавит сборную Англии.
Тухель подписал соглашение сроком на два года, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Томас Тухель является одним из самых известных тренеров Европы. Он работал с "Майнцем", "Боруссией" (Дортмунд), "ПСЖ", "Челси" и "Баварией". На счету 51-летнего специалиста два выхода в финал Лиги чемпионов с разными командами. Он помог "Челси" завоевать этот трофей.
Новый вызов для Тухеля
Опытный наставник ушел из "Баварии" в конце сезона 2023/2024. Все летом этого года он ждал предложения от "Манчестер Юнайтед", но руководство "красных дьяволов" продолжило доверять Эрику Тен Хагу.
В итоге Тухель согласился на предложение Футбольной Ассоциации. Он стал новым главным тренером сборной Англии. В ближайшее время об этом будет официально объявлено.
Тухель подписал контракт на два года. Он должен вывести "трех львов" на чемпионат мира 2026 года. Соглашение вступит в силу с января 2025 года. В настоящее время с командой работает Ли Карсли, который после шестого тура Лиги Наций вернется в молодежную сборную Англии.
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