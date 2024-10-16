Тухель возглавил сборную Англии — когда объявят официально

Немецкий тренер Томас Тухель. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Футбольная Ассоциация Англии заключила контракт с известным специалистом. Немец Томас Тухель возглавит сборную Англии.

Тухель подписал соглашение сроком на два года, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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Томас Тухель является одним из самых известных тренеров Европы. Он работал с "Майнцем", "Боруссией" (Дортмунд), "ПСЖ", "Челси" и "Баварией". На счету 51-летнего специалиста два выхода в финал Лиги чемпионов с разными командами. Он помог "Челси" завоевать этот трофей.

Томас Тухель во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Новый вызов для Тухеля

Опытный наставник ушел из "Баварии" в конце сезона 2023/2024. Все летом этого года он ждал предложения от "Манчестер Юнайтед", но руководство "красных дьяволов" продолжило доверять Эрику Тен Хагу.

В итоге Тухель согласился на предложение Футбольной Ассоциации. Он стал новым главным тренером сборной Англии. В ближайшее время об этом будет официально объявлено.

Тухель подписал контракт на два года. Он должен вывести "трех львов" на чемпионат мира 2026 года. Соглашение вступит в силу с января 2025 года. В настоящее время с командой работает Ли Карсли, который после шестого тура Лиги Наций вернется в молодежную сборную Англии.

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