Тухель собирается возглавить сборную Англии в следующем году

Тухель может возглавить сборную Англии — что известно
Немецкий тренер Томас Тухель готовится возглавить сборную Англии. Опытный специалист уже ведет переговоры с Футбольной ассоциацией.
Тухель может стать новым наставником "трех львов" уже в начале следующего года, сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.
Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после поражения от Испании в финале Евро-2024. Исполняющим обязанности наставника "трех львов" стал тренер молодежной команды Ли Карсли. Он будет руководить игрой англичан до конца Лиги Наций, а после этого вернется в "молодежку". В то же время "трех львов" возглавит другой специалист.
Тухель готов стать тренером сборной Англии
Немецкий наставник уже ведет переговоры с Футбольной Ассоциацией, которая может до конца 2024 года объявить о заключении контракта с 51-летним специалистом. Последним местом работы Томаса Тухеля была мюнхенская "Бавария", с которой он стал чемпионом Германии в сезоне 2022/2023.
Также Томас Тухель работал в немецких командах "Майнц 05" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в "ПСЖ" и "Челси". Он выводил французскую команду в финал Лиги чемпионов, а с английским клубом выиграл этот турнир, а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Напомним, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер ведет переговоры с известным европейским грандом.
Одна из английских команд интересуется форвардом сборной Украины Артемом Довбиком, однако за его карьерой следят и "Бавария" с "ПСЖ".
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