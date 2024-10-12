Тухель собирается возглавить сборную Англии в следующем году

Томас Тухель отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот YouTube

Немецкий тренер Томас Тухель готовится возглавить сборную Англии. Опытный специалист уже ведет переговоры с Футбольной ассоциацией.

Тухель может стать новым наставником "трех львов" уже в начале следующего года, сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

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Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после поражения от Испании в финале Евро-2024. Исполняющим обязанности наставника "трех львов" стал тренер молодежной команды Ли Карсли. Он будет руководить игрой англичан до конца Лиги Наций, а после этого вернется в "молодежку". В то же время "трех львов" возглавит другой специалист.

Томас Тухель во время работы в "Челси". Фото: скриншот YouTube

Тухель готов стать тренером сборной Англии

Немецкий наставник уже ведет переговоры с Футбольной Ассоциацией, которая может до конца 2024 года объявить о заключении контракта с 51-летним специалистом. Последним местом работы Томаса Тухеля была мюнхенская "Бавария", с которой он стал чемпионом Германии в сезоне 2022/2023.

Также Томас Тухель работал в немецких командах "Майнц 05" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в "ПСЖ" и "Челси". Он выводил французскую команду в финал Лиги чемпионов, а с английским клубом выиграл этот турнир, а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Напомним, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер ведет переговоры с известным европейским грандом.

Одна из английских команд интересуется форвардом сборной Украины Артемом Довбиком, однако за его карьерой следят и "Бавария" с "ПСЖ".