Тухель збирається очолити збірну Англії наступного року

Томас Тухель відповідає на запитання журналіста. Фото: скриншот YouTube

Німецький тренер Томас Тухель готується очолити збірну Англії. Досвідчений фахівець уже веде переговори з Футбольною асоціацією.

Тухель може стати новим наставником "трьох левів" уже на початку наступного року, повідомив журналіст Bild Крістіан Фальк.

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Гарет Саутгейт пішов з посади головного тренера збірної Англії після поразки від Іспанії у фіналі Євро-2024. Виконувачем обов'язків наставника "трьох левів" став тренер молодіжної команди Лі Карслі. Він керуватиме грою англійців до кінця Ліги Націй, а після цього повернеться до "молодіжки". Водночас "трьох левів" очолить інший фахівець.

Томас Тухель під час роботи у "Челсі". Фото: скриншот YouTube

Тухель готовий стати тренером збірної Англії

Німецький наставник уже веде переговори з Футбольною Асоціацією, яка може до кінця 2024 року оголосити про укладання контракту з 51-річним фахівцем. Останнім місцем роботи Томаса Тухеля була мюнхенська "Баварія", з якою він став чемпіоном Німеччини у сезоні 2022/2023.

Також Томас Тухель працював у німецьких командах "Майнц 05" та "Боруссії" (Дортмунд), а також у "ПСЖ" та "Челсі". Він виводив французьку команду у фінал Ліги чемпіонів, а з англійським клубом виграв цей турнір, а також Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер веде переговори з відомим європейським грандом.

Одна з англійських команд цікавиться форвардом збірної України Артемом Довбиком, проте за його кар'єрою стежать і "Баварія" із "ПСЖ".