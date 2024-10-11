Сульшер знову тренуватиме відому європейську команду

Уле Гуннар Сульшер під час роботи у "МЮ". Фото: instagram.com/official.solskjaer/

Колишній головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер знову працюватиме наставником відомого клубу. Три останні роки фахівець провів у відпустці.

Нещодавно Сульшер відмовився очолити європейську збірну, повідомляє Tipsbladet.

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Уле Гуннар Сульшер відомий завдяки виступам за "Манчестер Юнайтед". Після закінчення кар'єри футболіста він працював головним тренером норвезького "Молде", а з 2018 до 2021 був наставником "червоних дияволів".

Уле Гуннар Сульшер на пресконференції. Фото: instagram.com/official.solskjaer/

Сульшер повертається у футбол

Норвезького тренера достроково відправили у відставку з посади головного тренера "МЮ", після чого кілька років відпочивав від футболу. Проте Уле Гуннар уже готовий поновити кар'єру.

Нещодавно 51-річному фахівцю запропонували очолити збірну Данії, проте він відмовився від цієї можливості. Сульшер веде переговори з одним із топклубів Європи та готується підписати контракт. Однак поки що сторони не називають команду, з якою працюватиме норвежець.

Нагадаємо, стало відомо про інтерес "Манчестер Юнайтед" до колишнього тренера "Барселони" Хаві Ернандеса.

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