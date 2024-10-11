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Сульшер возобновит карьеру тренера и возглавит топ-клуб

11 октября 2024 11:35
Станислав Костюк - Редактор
Сульшер снова будет тренировать известную европейскую команду
Уле Гуннар Сульшер во время работы в "МЮ". Фото: instagram.com/official.solskjaer/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер снова будет работать наставником известного клуба. Три последних года специалист провел в отпуске. 

Недавно Сульшер отказался возглавить европейскую сборную, сообщает Tipsbladet

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Уле Гуннар Сульшер известен благодаря выступлениям за "Манчестер Юнайтед". После окончания карьеры футболиста он работал главным тренером норвежского "Мельде", а с 2018 по 2021 был наставником "красных дьяволов".

Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции. Фото: instagram.com/official.solskjaer/

Сульшер возвращается в футбол

Норвежский тренер был досрочно отправлен в отставку с поста главного тренер "МЮ", после чего несколько лет отдыхал от футбола. Однако Уле Гуннар уже готов возобновить карьеру. 

Недавно 51-летнему специалисту предложили возглавить сборную Дании, однако он отказался от этой возможности. Сульшер ведет переговоры с одним из топ-клубов Европы и готовится подписать контракт. Однако пока стороны не называют команду, с которой будет работать норвежец. 

Напомним, стало известно об интересе "Манчестер Юнайтед" к бывшему тренеру "Барселоны" Хави Эрнандесу.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский скоро станет одноклубником звезды итальянского футбола. 

А голкипер сборной Украины Георгий Бущан заинтересовал зарубежный клуб, который регулярно борется за трофеи. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер АПЛ

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