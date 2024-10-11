Сульшер снова будет тренировать известную европейскую команду

Сульшер возобновит карьеру тренера и возглавит топ-клуб
Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер снова будет работать наставником известного клуба. Три последних года специалист провел в отпуске.
Недавно Сульшер отказался возглавить европейскую сборную, сообщает Tipsbladet.
Уле Гуннар Сульшер известен благодаря выступлениям за "Манчестер Юнайтед". После окончания карьеры футболиста он работал главным тренером норвежского "Мельде", а с 2018 по 2021 был наставником "красных дьяволов".
Сульшер возвращается в футбол
Норвежский тренер был досрочно отправлен в отставку с поста главного тренер "МЮ", после чего несколько лет отдыхал от футбола. Однако Уле Гуннар уже готов возобновить карьеру.
Недавно 51-летнему специалисту предложили возглавить сборную Дании, однако он отказался от этой возможности. Сульшер ведет переговоры с одним из топ-клубов Европы и готовится подписать контракт. Однако пока стороны не называют команду, с которой будет работать норвежец.
Напомним, стало известно об интересе "Манчестер Юнайтед" к бывшему тренеру "Барселоны" Хави Эрнандесу.
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