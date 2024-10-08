Хави Эрнандес может стать следующим тренером Манчестер Юнайтед

Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" оказался в игровом кризисе на старте нынешнего сезона. Затяжная серия без побед может привести к смене главного тренера команды.

Кандидатом на пост наставника "МЮ" стал бывший тренер каталонской "Барселоны", сообщает El Nacional.

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Хави Эрнандес в "Барселоне". Фото: instagram.com/xavi/

Кризис "красных дьяволов"

Судьба главного тренера Эрика Тен Хага будет лишена на встрече руководства "Манчестер Юнайтед", которая состоится уже на этой неделе. Главным препятствием для увольнения нидерландского специалиста была высокая сумма отступных, которую придется заплатить за досрочное расторжение контракта. Однако пятиматчевая серия без побед.

Помимо Хави Эрнандеса, на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" претендуют также бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, а также итальянский специалист Массимилиано Аллегри и тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.

Напомним, бывший футболист "МЮ" Пол Скоулз сравнил нынешний состав "красных дьяволов" с командой, которую тренировал сэр Алекса Фергюсон.

А главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола столкнулся с серьезной кадровой проблемой в своей команде.