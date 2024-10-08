Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывший тренер Барселоны может возглавить Манчестер Юнайтед arrow

Бывший тренер Барселоны может возглавить Манчестер Юнайтед

8 октября 2024 17:44
Сергей Романчук - Редактор
Хави Эрнандес может стать следующим тренером Манчестер Юнайтед
Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters/Peter Cziborra
Сергей Романчук - Редактор

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" оказался в игровом кризисе на старте нынешнего сезона. Затяжная серия без побед может привести к смене главного тренера команды.

Кандидатом на пост наставника "МЮ" стал бывший тренер каталонской "Барселоны", сообщает El Nacional

Читайте также:

Хави Эрнандес готовится вернуться к активной тренерской работе. Он уже отдохнул после досрочного ухода из каталонской "Барселоны", с которой выиграл чемпионат Испании, и выбирает новый амбициозный проект. Им может стать английский "Манчестер Юнайтед".

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес в "Барселоне". Фото: instagram.com/xavi/

Кризис "красных дьяволов"

Судьба главного тренера Эрика Тен Хага будет лишена на встрече руководства "Манчестер Юнайтед", которая состоится уже на этой неделе. Главным препятствием для увольнения нидерландского специалиста была высокая сумма отступных, которую придется заплатить за досрочное расторжение контракта. Однако пятиматчевая серия без побед. 

Помимо Хави Эрнандеса, на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" претендуют также бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, а также итальянский специалист Массимилиано Аллегри и тренер "Ньюкасла" Эдди Хау. 

Напомним, бывший футболист "МЮ" Пол Скоулз сравнил нынешний состав "красных дьяволов" с командой, которую тренировал сэр Алекса Фергюсон. 

А главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола столкнулся с серьезной кадровой проблемой в своей команде. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес тренер Эрик Тен Хаг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:59 В Кривом Роге полиция открыла дело из-за смерти экс-кандидата в мэры Шевчика

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

17:40 Окончание отсрочки — нужно ли сразу идти в ТЦК

17:32 В Укргидрометцентре порадовали украинцев потеплением завтра

17:21 Шевченко и Суркис сыграют за сборную Украины на международном турнире

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

17:21 Придумали новую тактику — в Одесской области задержали большую группу уклонистов

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

17:15 Хакеры ФСБ получили приговоры за кибератаки на госорганы Украины

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

17:05 Российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове — есть погибший

17:59 В Кривом Роге полиция открыла дело из-за смерти экс-кандидата в мэры Шевчика

17:40 Окончание отсрочки — нужно ли сразу идти в ТЦК

17:32 В Укргидрометцентре порадовали украинцев потеплением завтра

17:21 Шевченко и Суркис сыграют за сборную Украины на международном турнире

17:21 Придумали новую тактику — в Одесской области задержали большую группу уклонистов

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

17:15 Хакеры ФСБ получили приговоры за кибератаки на госорганы Украины

17:05 Российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове — есть погибший

16:57 Зеленский на Ставке определил приоритеты для украинского ОПК на 2025 год

16:53 Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд — в чем причина

16:48 В Полтавской области хотят запретить Telegram — что известно

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке