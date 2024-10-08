Хаві Ернандес може стати наступним тренером Манчестер Юнайтед

Головний тренер "МЮ" Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" опинився в ігровій кризі на старті цього сезону. Затяжна серія без перемог може призвести до зміни головного тренера команди.

Кандидатом на посаду наставника "МЮ" став колишній тренер каталонської "Барселони", повідомляє El Nacional.

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Хаві Ернандес готується повернутись до активної тренерської роботи. Він уже відпочив після дострокового відходу з каталонської "Барселони", з якою виграв чемпіонат Іспанії, та обирає новий амбітний проєкт. Ним може стати англійський "Манчестер Юнайтед".

Хаві Ернандес у "Барселоні". Фото: instagram.com/xavi/

Криза "червоних дияволів"

Долю головного тренера Еріка Тен Хага буде позбавлено на зустрічі керівництва "Манчестер Юнайтед", яка відбудеться вже цього тижня. Головною перешкодою для звільнення нідерландського фахівця була висока сума відступних, яку доведеться заплатити за дострокове розірвання контракту. Проте п'ятиматчева серія без перемог.

Крім Хаві Ернандеса, на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед" претендують також колишній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт, а також італійський спеціаліст Массіміліано Аллегрі та тренер "Ньюкасла" Едді Гау.

Нагадаємо, колишній футболіст "МЮ" Пол Скоулз порівняв нинішній склад "червоних дияволів" із командою, яку тренував сер Алекса Фергюсон.

А головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зіштовхнувся із серйозною кадровою проблемою у своїй команді.